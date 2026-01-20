LA NACION

Los mejores memes de la caída de Google

La inesperada falla del popular motor de búsqueda no tardó en llegar a las redes sociales; se llegó a especular con el fin del mundo

La caída de Google generó mucha sorpresa en diversas partes del mundo
La caída de Google generó mucha sorpresa en diversas partes del mundo

Google dejó de funcionar por un lapso de pocos minutos y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales en Argentina. Esto evidenció la importancia de este motor de búsqueda en el día a día de la población, ya que la caída de su servicio expuso que no se tiene en cuenta a otras aplicaciones para la vida diaria.

Pasadas las 19:30 h en Argentina, Google sufrió un problema y dejó de funcionar para efectuar búsquedas, algo sumamente llamativo al tener en cuenta que las demás herramientas no tuvieron ningún desperfecto. Por eso, pocos minutos después se reactivó sin mayores inconvenientes, pero ese tiempo bastó para que los usuarios inunden las redes sociales con divertidas reacciones sobre lo ocurrido.

La caída no fue solamente a nivel Argentina, en donde si intentabas hacer una búsqueda aparecía el mensaje “502. Error. El servidor detectó un error temporal y no pudo completar su solicitud. Vuelva a intentarlo en 30 segundos. Eso es todo lo que sabemos”, sino que hubo reportes que llegaron desde Brasil, Chile, Perú, España y Estados Unidos con el mismo inconveniente, por lo que no se descarta que haya sido a nivel mundial, aunque todavía no hay información oficial al respecto.

Google confirmó la caída con un mensaje pocas veces visto por los usuarios
Google confirmó la caída con un mensaje pocas veces visto por los usuariosCaptura Google

Al ser un servicio que no suele tener problemas en su funcionamiento, el fallo hizo mucho ruido y hasta se llegó a especular con la posibilidad de que se trate del fin del mundo. Por eso, en redes sociales como X, rápidamente, aparecieron divertidos memes vinculados al problema.

Los mejores memes de la caída de Google

La caída de Google en Sudamérica también afectó a Brasil y esto se evidenció con los memes
La caída de Google en Sudamérica también afectó a Brasil y esto se evidenció con los memesCaptura X
La teoría del fin del mundo apareció sorprendentemente rápido
La teoría del fin del mundo apareció sorprendentemente rápidoCaptura X
La sorpresa por la caída de Google fue evidente en la gran mayoría de los usuarios
La sorpresa por la caída de Google fue evidente en la gran mayoría de los usuariosCaptura X
La costumbre es tal que los usuarios intentaron confirmar la noticia en el mismo Google
La costumbre es tal que los usuarios intentaron confirmar la noticia en el mismo GoogleCaptura X
La falla se hizo presente en miles de usuarios a lo largo de Sudamérica
La falla se hizo presente en miles de usuarios a lo largo de SudaméricaCaptura X

