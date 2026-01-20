Google dejó de funcionar por un lapso de pocos minutos y la noticia no tardó en recorrer las redes sociales en Argentina. Esto evidenció la importancia de este motor de búsqueda en el día a día de la población, ya que la caída de su servicio expuso que no se tiene en cuenta a otras aplicaciones para la vida diaria.

Pasadas las 19:30 h en Argentina, Google sufrió un problema y dejó de funcionar para efectuar búsquedas, algo sumamente llamativo al tener en cuenta que las demás herramientas no tuvieron ningún desperfecto. Por eso, pocos minutos después se reactivó sin mayores inconvenientes, pero ese tiempo bastó para que los usuarios inunden las redes sociales con divertidas reacciones sobre lo ocurrido.

La caída no fue solamente a nivel Argentina, en donde si intentabas hacer una búsqueda aparecía el mensaje “502. Error. El servidor detectó un error temporal y no pudo completar su solicitud. Vuelva a intentarlo en 30 segundos. Eso es todo lo que sabemos”, sino que hubo reportes que llegaron desde Brasil, Chile, Perú, España y Estados Unidos con el mismo inconveniente, por lo que no se descarta que haya sido a nivel mundial, aunque todavía no hay información oficial al respecto.

Al ser un servicio que no suele tener problemas en su funcionamiento, el fallo hizo mucho ruido y hasta se llegó a especular con la posibilidad de que se trate del fin del mundo. Por eso, en redes sociales como X, rápidamente, aparecieron divertidos memes vinculados al problema.

Los mejores memes de la caída de Google

che puede ser que se cayó Google? pic.twitter.com/rJZ2a8DzfM — giuli✭ (@kiwimood_) January 20, 2026

¿Me parece o se acaba de caer Google? pic.twitter.com/cPN4ZYY2J7 — Edwin Vicente (@EdwinTC01) January 20, 2026

Creo que es la primera vez que Google deja de funcionar? Es este el fin? pic.twitter.com/40dpJbirLU — Nemesis (@coronelnox) January 20, 2026

Se cayó Google. Acaso el fin de los tiempos? pic.twitter.com/xOU3wRIXGD — La Esa (Marilyn) 🍷 (@La_contumaz) January 20, 2026

Cuando los pibes descubran la biblioteca tras la caida de google pic.twitter.com/HJGFrxWjlc — lamascarada (@lamascarada) January 20, 2026

