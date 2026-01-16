2 de cada 3 argentinos usan IA para aprender y ser más productivos, según una encuesta de Google e Ipsos

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una tecnología experimental para convertirse en una herramienta de adopción masiva en la vida cotidiana de los argentinos. Según la tercera edición del estudio “Our life with AI” (Nuestra vida con la IA), realizado por Google e Ipsos, la Argentina no solo ha abrazado esta tecnología, sino que supera el promedio global en varios indicadores de uso y optimismo.

El informe, basado en datos recolectados durante 2025 en 21 países (en la Argentina, basándose en una encuesta online a 1000 personas mayores de edad), revela que el 65% de la población argentina ya utiliza chatbots, una cifra que se sitúa por encima del 62% del promedio mundial. Este fenómeno marca un cambio de paradigma: la motivación principal de los usuarios ha pasado de la mera curiosidad recreativa a la utilidad práctica, especialmente en el ámbito del conocimiento.

En octubre último, un informe de ChatGPT notaba que Argentina figura entre los cinco países de América Latina con más suscripciones pagas a esa plataforma, y con mayor crecimiento de desarrolladores que integran la tecnología de OpenAI, y que entre los principales usos detectados estaban las búsquedas de tareas específicas; las recomendaciones paso a paso, y el uso de la IA como asistente de estudio, especialmente entre jóvenes de 18 a 34 años.

El aprendizaje como motor principal

Uno de los hallazgos más relevantes del informe de Ipsos y Google es que el 75% de los argentinos emplea la IA para profundizar en nuevos conocimientos o comprender temas complejos, superando el promedio global del 74%. Otros usos clave en el país incluyen aplicar la IA para intentar ahorrar tiempo en tareas cotidianas (68%) y la asistencia en el entorno laboral (64%).

Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, definió este momento como la “era del hiperprogreso”. Según la ejecutiva, el hecho de que en Argentina el uso práctico supere la media global indica que la región ha decidido integrar estas herramientas por su capacidad real para resolver problemas del día a día.

Los “superusuarios”

El estudio identifica a estudiantes, docentes y padres como los grandes impulsores de esta tecnología. En mercados emergentes como la Argentina, la tasa de adopción entre estos grupos alcanza el 89%, según la encuesta de Google e Ipsos.

Docentes: El 81% de los profesores ya utiliza IA, superando ampliamente el promedio mundial del 66%. Los educadores destacan el potencial de la tecnología para mejorar la calidad de la enseñanza (67%) y ahorrar tiempo administrativo, estimándose un ahorro de hasta 10 horas semanales en algunos casos.

Padres: El 76% recurre a la IA para aprender algo nuevo o incluso para explorar cambios de carrera y nuevas oportunidades de negocio (49%).

Demanda de capacitación

Entre los argentinos encuestados, el 58% mantiene una perspectiva entusiasta sobre los beneficios sociales de la IA, frente al 53% global. Sin embargo, este entusiasmo viene acompañado de una demanda clara: el 68% de los encuestados desea más capacitación para utilizar la IA con mayor seguridad y confianza. Asimismo, el 74% de los participantes apoya que el gobierno utilice estas herramientas para facilitar el acceso a servicios públicos.

El estudio subraya también una asociación entre el uso de la IA y el progreso científico. El 68% de los encuestados en el país considera que fomentar avances en medicina y ciencia a través de la IA es más importante que proteger industrias mediante regulaciones estrictas.