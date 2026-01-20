LA NACION

Se cayó Google: usuarios reportaron problemas para utilizar el buscador

El motor de búsqueda más conocido en el mundo experimentó fallas esta tarde en su sitio web; la caída ocurrió en la Argentina, Perú, Estados Unidos, España, Brasil y Chile

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
El mensaje de error qué le apareció a varios usuarios.
El mensaje de error qué le apareció a varios usuarios.

El motor de búsqueda de Google se cayó este martes por la tarde en distintos puntos de América y España, pasadas las 19:30 (hora Argentina). Usuarios reportaron que, a la hora de buscar en el sitio web, aparecía un cartel que marcaba un error en el servicio. Otros detallaron fallas en otras partes de la página y en Maps.

Si bien, el servicio se restableció pocos minutos después en buena parte de los puntos afectados, los usuarios no dejaron de reportar problemas. Google se cayó en la Argentina, Perú, Estados Unidos, España, Brasil y Chile.

El buscador de Google reportó fallas en varios países de América y en España
El buscador de Google reportó fallas en varios países de América y en Españashutterstock - Shutterstock

El sitio Downdetector, que reporta caídas de aplicaciones y sitios web, sostuvo que hubo 497 informes de fallas en el motor de búsqueda. Los informes representan a las notificaciones de problemas que fueron enviadas en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día.

En la Argentina, las fallas se reportaron principalmente en Buenos Aires y Córdoba. El 57% de los reportes detallaba fallas en el motor de búsqueda, el 36% en el sitio web y el 7% en Maps.

La caída de Google en Brasil
La caída de Google en BrasilDowndetector

Como suele ocurrir, las redes sociales se hicieron eco del problema y la incertidumbre y varios usuarios ingresaron para quejarse sobre las fallas en el motor de búsqueda más grande del mundo. “Listo, el fin del mundo llegó. Se cayó Google”, detalló uno. “Jamás vi que Google se cayó, esto es demencial para mí”, escribió otro.

Varios compartían sus mensajes con el cartel que aparecía durante la caída en el sitio web. “502. Eso es un error. El servicio encontró un error temporal y no pudo completar su solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo en 30 segundos. Esto es todo lo que sabemos”, indicaba el mensaje.

La mayoría de quienes comentaban en redes sociales remarcaban la sorpresa de ver esta falla en un sitio que no suele tener esta clase de problemas. “Esto no pasa de 1998... Se cayó Google y no es webeo”, aseguró un usuario. Otros hicieron chistes en relación a la entrada de 2026: “Se nota que empezamos bien el año...”.

Algunos bromeaban con volver a los motores de búsqueda que triunfaron antes del monopolio de Google. “¡Se cayó! Rápido, todos a Yahoo o Bing", publicó otro internauta.

La última caída de esta índole que fue reportada en el sitio fue en mayo del año pasado. En ese entonces, varios servicios de la compañía dejaron de funcionar, esto incluyó fallas en Google News, Google Discover, Google Trends y la búsqueda de noticias. Cayó en la Argentina, México y Estados Unidos.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tecnología
  1. Las consecuencias de dejar el cargador del celular enchufado mucho tiempo
    1

    Cuáles pueden ser las consecuencias de dejar el cargador del celular enchufado mucho tiempo

  2. Wikipedia cumple 25 años describiendo el mundo asediada por la IA y acusaciones de parcialidad
    2

    Wikipedia cumple 25 años describiendo el mundo asediada por la IA y acusaciones de parcialidad

  3. Cuándo bajarán los precios de los celulares importados y qué pasará con los de Tierra del Fuego
    3

    Arancel cero para celulares importados: cuándo bajarán los precios y qué pasará con los de Tierra del Fuego

  4. Así se puede cambiar el nombre de usuario de una dirección de Gmail
    4

    Cómo cambiar el nombre de usuario de una dirección de Gmail