Se cayó Google: usuarios reportaron problemas para utilizar el buscador

El motor de búsqueda de Google se cayó este martes por la tarde en distintos puntos de América y España, pasadas las 19:30 (hora Argentina). Usuarios reportaron que, a la hora de buscar en el sitio web, aparecía un cartel que marcaba un error en el servicio. Otros detallaron fallas en otras partes de la página y en Maps.

Si bien, el servicio se restableció pocos minutos después en buena parte de los puntos afectados, los usuarios no dejaron de reportar problemas. Google se cayó en la Argentina, Perú, Estados Unidos, España, Brasil y Chile.

El buscador de Google reportó fallas en varios países de América y en España shutterstock - Shutterstock

El sitio Downdetector, que reporta caídas de aplicaciones y sitios web, sostuvo que hubo 497 informes de fallas en el motor de búsqueda. Los informes representan a las notificaciones de problemas que fueron enviadas en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día.

En la Argentina, las fallas se reportaron principalmente en Buenos Aires y Córdoba. El 57% de los reportes detallaba fallas en el motor de búsqueda, el 36% en el sitio web y el 7% en Maps.

La caída de Google en Brasil Downdetector

Como suele ocurrir, las redes sociales se hicieron eco del problema y la incertidumbre y varios usuarios ingresaron para quejarse sobre las fallas en el motor de búsqueda más grande del mundo. “Listo, el fin del mundo llegó. Se cayó Google”, detalló uno. “Jamás vi que Google se cayó, esto es demencial para mí”, escribió otro.

Varios compartían sus mensajes con el cartel que aparecía durante la caída en el sitio web. “502. Eso es un error. El servicio encontró un error temporal y no pudo completar su solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo en 30 segundos. Esto es todo lo que sabemos”, indicaba el mensaje.

Desde 1998 esto jamás ha pasado...



Se cayó #Google, y no es webeo. pic.twitter.com/DHNRYsTx1I — Joaquín Fernandois V. (@quimier) January 20, 2026

La mayoría de quienes comentaban en redes sociales remarcaban la sorpresa de ver esta falla en un sitio que no suele tener esta clase de problemas. “Esto no pasa de 1998... Se cayó Google y no es webeo”, aseguró un usuario. Otros hicieron chistes en relación a la entrada de 2026: “Se nota que empezamos bien el año...”.

Algunos bromeaban con volver a los motores de búsqueda que triunfaron antes del monopolio de Google. “¡Se cayó! Rápido, todos a Yahoo o Bing", publicó otro internauta.

La última caída de esta índole que fue reportada en el sitio fue en mayo del año pasado. En ese entonces, varios servicios de la compañía dejaron de funcionar, esto incluyó fallas en Google News, Google Discover, Google Trends y la búsqueda de noticias. Cayó en la Argentina, México y Estados Unidos.