Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo de su bebé en una emotiva fiesta

La emoción y la alegría se apoderaron de la familia Fort este fin de semana, cuando Rocío Marengo y Eduardo Fort finalmente revelaron el sexo de su primer hijo en común. Tras una espera llena de nervios, expectativas y hasta apuestas familiares, la pareja organizó un evento a pura puesta en escena para vivir el esperado gender reveal. Con una celebración pensada hasta el más mínimo detalle, los futuros padres compartieron con familiares y amigos el momento en que se dio a conocer si esperan un niño o una niña.

El esperado evento de Rocío Marengo y Eduardo Fort se llevó a cabo en un reconocido local gastronómico de la Costanera, donde la pareja reunió a sus familiares y amigos más cercanos para compartir la gran noticia: van a ser papás de un varón. Sin dudas, la emoción se hizo sentir desde el inicio, y el ambiente se llenó de alegría mientras todos celebraban este momento tan especial en la vida de los futuros padres.

La pareja anunció que van a tener un varón (Captura: Instagram @marengorocio)

La fiesta no solo destacó por el anuncio del sexo del bebé, sino también por la presencia de figuras muy cercanas y queridas para la pareja. Entre los invitados se encontraban Marta y Felipe Fort, hijos de Ricardo, quienes compartieron la emoción del momento y acompañaron a Rocío y Eduardo en esta etapa tan significativa.

El evento estuvo lleno de familia, amigos y figuras del mundo del espectáculo (Captura: Instagram @marengorocio)

Además, el evento contó con la participación de varios famosos de la farándula nacional, que sumaron aún más brillo a la celebración. Entre ellos se destacaron Mica Viciconte y Fabián Cubero, Aníbal Pachano, Diego Moranzoni y Dani Ambrosino, entre otros, quienes compartieron la felicidad de los futuros papás y contribuyeron a que la jornada se viviera con un clima de alegría, complicidad y muchas sonrisas.

“Team nene”: Marta Fort se mostró emocionada en la fiesta por el bebé de Rocío Marengo y Eduardo Fort

La presencia de Marta Fort destacó en la fiesta por el bebé de Marengo y Fort (Captura: Instagram @martacfort)

Entre los invitados que se mostraron más entusiasmados destacó Marta Fort, quien acompañó de cerca a Rocío Marengo y Eduardo Fort durante todo el evento y dejó clara desde el inicio su preferencia. La hija de Ricardo mostró su apoyo de manera divertida a través de sus historias de Instagram, donde compartió un breve video bailando junto a dos amigos al ritmo de “Shiny” de Easykid, junto al mensaje “Team nene” acompañado de un corazón celeste, dejando en claro su predicción sobre el futuro integrante de la familia.

Marta Fort brilló en el gender reveal de Rocío Marengo

Marta no solo expresó su postura con palabras, sino también a través de su look, que reflejaba todo su apoyo. Lució un vestido corto de satén celeste, con breteles finos y aberturas laterales que resaltaban su figura, combinando elegancia y frescura juvenil. Además, completó el outfit con una cartera blanca estampada con palmeras azules y detalles dorados, botas texanas claras de caña media, y su característico cabello rubio suelto con ondas suaves, logrando un estilo sofisticado que acaparó todas las miradas durante la celebración.

La emoción de Marta Fort en la revelación del sexo del primer hijo de Rocío Marengo

Más tarde, Marta reafirmó su emoción por la llegada de un nuevo niño a la familia al compartir una dedicatoria mediante sus redes sociales para Rocío y Eduardo: “Se viene el primo”, escribió, acompañado de un corazón. Con ese gesto, dejó en claro su cariño por los futuros padres y su entusiasmo por la llegada del bebé, cerrando así su participación en la jornada con alegría y complicidad familiar.