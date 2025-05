Los videos íntimos del festejo de Icardi y “La China” Suárez en Turquía: tiraron champán desde el balcón de un boliche

Mauro Icardi y María Eugenia “La China” Suárez se encuentran en Turquía para participar de la coronación del Galatasaray en la liga de fútbol de ese país. Así, los festejos fueron los protagonistas de las últimas horas de la pareja, que compartió en redes sociales la alegría por un nuevo título para el futbolista.

Icardi utilizó las historias de su cuenta de Instagram para mostrar el detrás de escena de la fiesta del equipo de Estambul, que logró su título número 25 y se consolidó como el equipo más ganador del país. En el primero de los videos se pudo ver al futbolista desde uno de los balcones del boliche donde se realizó el festejo tirando champán sobre los demás asistentes.

El festejo de Icardi por la obtención del título en Turquía

Con gafas de sol y una gorra tirada para atrás, el delantero demostró su fervor por ganar una nueva copa con el equipo de color bordó y naranja. El argentino ya lleva cinco títulos con Galatasaray desde su llegada en 2022 y es considerado como una de las figuras más influyentes de los últimos años.

Icardi tira champán sobre los asistentes en la disco

En otro de los videos que publicó Icardi se ve cómo “La China” entró al campo de juego en los festejos acompañada de sus tres hijos Magnolia, Rufina y Amancio. La actriz llevaba puesta una camiseta del equipo con la inscripción “China” y el número 9 en el dorsal, mientras que los chicos también tenían remeras personalizadas. Magnolia, la hija del medio, estaba envuelta en una bandera de argentina.

"La China" entró al campo de juego junto a sus hijos

Icardi y Suárez asistieron al partido donde el Galatasaray se consagró campeón en la victoria 3 a 0 sobre Kayserispor. Se ubicaron en unos asientos de una platea cerca al campo de juego y el público le regaló una gran ovación al futbolista. En varias ocasiones el delantero se paró de su asiento para alzar las manos y saludar a los fanáticos turcos que le demostraron devoción por su aporte al equipo.

El exjugador del Inter de Milán se encuentra hace unos meses fuera de las canchas por una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y del menisco de la rodilla derecha, que se produjo en el partido de la UEFA Europa League entre Galatasaray y el Tottenham inglés el 7 de noviembre de 2024.

La pareja disfruta de unos días de descanso en Estambul (Foto: @mauroicardi)

En la última historia la pareja realizó un posteo en conjunto donde se ve a Icardi sonriendo abrazado a una de las piernas de La China. Tras los festejos, la pareja decidió pasar una tarde descansando junto a la pileta de la casa del futbolista en la capital turca.

Ya es la tercera vez que la modelo viaja hacia Turquía para acompañar a su pareja. “Él me lo contaba, pero vivirlo ahí, el cariño y el amor que le tiene la gente y como lo cuidan y todo. A mí me recibieron muy bien, obviamente por ser la pareja de él, pero lo están esperando muy ansiosos y ojalá que vuelva a jugar lo antes posible”, dijo en una entrevista reciente en un nuevo ciclo de streaming de la Televisión Pública.

En esa entrevista conducida por el periodista Gustavo Méndez, “La China” dejó frases muy fuertes sobre su relación con el rosarino. “Me pasa que tenemos un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado, y no lo digo para hablar mal de las personas con las que estuve”, dijo la ex chica Cris Morena. “Nunca me había pasado decir: ‘Tengo todo en una sola persona. Ahora yo sí re envejecería al lado de esta persona”, concluyó la actriz.