La estricta condición que habría puesto la China Suárez para dar una entrevista en streaming: “Rarísimo”

Si bien su vida personal está en boca de todos, María Eugenia ‘la China’ Suárez decidió no hablar con la prensa a menos que sea para promocionar sus proyectos laborales. Desde un primer momento evitó ahondar en detalles sobre temas mediáticos, entre ellos el Wanda Gate. No obstante, esta semana salió al aire una entrevista que hizo para el nuevo programa de streaming de la Televisión Pública en el que, entre otras cosas, hizo mención su relación con Mauro Icardi. Sin embargo, trascendió que para participar, habría puesto un estricto y determinante requisito.

El lunes 12 de mayo por la noche se presentó la entrevista que hizo Suárez para La pasión, el nuevo ciclo de streaming de la Televisión Pública conducido por Gustavo Méndez. Un par de horas antes, en Mitre Live, ciclo que se emite a través del Instagram de Radio Mitre, el periodista Juan Etchegoyen apuntó de lleno contra la actriz y su pareja, a quienes trató de “soberbios” y reveló cuál habría sido el pedido de ella para hacer la nota.

La China Suárez dio una entrevista para La pasión, el nuevo programa de streaming de la Televisión Pública conducido por Gustavo Mendez (Foto: Instagram @mecomprendezmendez)

“Hay cosas que a mí no me parecen bien de como se manejan la China e Icardi, porque él también entra en esta bolsa. Yo no puedo creer como no entienden el medio del que forman parte. Tan simple como eso. Es como vivir en una casa en la que desconoces las reglas. Uno sabe de qué medio forma parte y a mí me parece, y lo digo con todo respeto, que a la China y a Mauro Icardi se les subieron los egos más que nunca a la cabeza. Me parece que le pifian con su accionar", expresó el comunicador.

En este sentido, reveló cuál habría sido el pedido de Suárez para dar la entrevista. “La China Suárez le pidió a la gente que maneja el stream de la Televisión Pública no hacer notas... o no, no hacerlas, sino que no aparezca ninguna cámara del canal cuando estén adentro del mismo", indicó para dar a entender que ella no quería responder preguntas por fuera de la entrevista grabada. “Me parece que desconocen el medio del que forman parte. Me parece que pecan de soberbios, que no respectan el trabajo del otro, porque la China Suárez es quien es gracias a todos nosotros”.

En la entrevista la China Suárez habló de su relación con Mauro Icardi (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

“Sé que hay muchos colegas que le han hecho entrevistas para hablar de algún proyecto, para vender alguna película o serie. ¿Qué pasa China? ¿Cuándo hablás de la serie o la película se te puede entrevistar, pero no cuando te queremos preguntar sobre tu vida privada que vos difundís permanentemente con fotos con Mauro?“, cuestionó y sumó: ”Me da la sensación que está enojada con el medio. Lo que pasa es que no podés meter a todos en la misma bolsa. Sos la China por todos nosotros y decir ‘yo voy a hacer una nota, pero no quiero ninguna cámara que me grabe’... Es rarísimo".

A partir de esto, Etchegoyen apuntó contra Icardi y deslizó que el futbolista, a quien trató de “desagradable” e irrespetuoso, pudo haber influido en estas decisiones tomadas por Suárez.

La China Suárez habló de la posibilidad de irse a vivir a Turquía con Mauro Icardi

Durante la entrevista que dio para el programa de streaming de la Televisión Pública, que duró poco más de treinta minutos, Suárez habló de su carrera actoral y musical, de su relación con Icardi y de la posibilidad de irse a vivir a Estambul cuando él se recupere de su lesión, teniendo en cuenta de que sus tres hijos van a la escuela en Buenos Aires. “Haremos malabares, no sé. Cuando llegue el momento lo veremos”, sostuvo y remarcó que es un tema de conversación en la pareja.