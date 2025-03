Máxima Zorreguieta combinó colores y texturas y se robó todas las miradas con un outfit canchero

Fue una semana de muchas actividades para la reina Máxima Zorreguieta. El lunes aterrizó en Chipre con el rey Guillermo Alejandro en el marco de una visita de estado. Durante los siguientes dos días se reunieron con el presidente del país, Nikos Christodoulides, y su esposa, la primera dama Philippa Karsera. Participaron de un banquete de estado, mantuvieron diversas reuniones y finalizaron su estadía con una gala musical.

Pero, tras regresar a casa, los compromisos de la semana no terminaron. Este sábado 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, la monarca nacida en Argentina participó de un evento destinado a mujeres en Ámsterdam. Fiel a su estilo, su look no pasó inadvertido, puesto que se animó a combinar colores y texturas, y el resultado final encantó a todos.

En el Día Internacional de la Mujer, la reina participó de una reunión sobre la mejora de la salud de la mujer (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Este sábado, Máxima Zorreguieta dijo presente en la Iglesia Metodista Unida de Ámsterdam para participar de una reunión sobre la mejora de la salud de la mujer convocada por la organización WOMEN Inc. Allí se reunió con Ministra de Salud, Bienestar y Deportes, Fleur Agema y, además de mantener conversaciones con mujeres que participaron de la actividad y asistir de una conferencia, la monarca recibió una copia del libro "Diagnóstico: Mujer" que lanzaron durante el evento.

Para la actividad, y como en varias ocasiones anteriores, la reina se vistió en sintonía con los colores del evento. Como la portada del libro era verde, eligió una blusa de manga larga de neopreno verde de Natan, su firma de cabecera, una pieza con la que reafirmó su compromiso con la moda circular, puesto que la utilizó en un evento al que asistió en enero. En esta oportunidad, la combinó con una falda tubo color gris de lana. Si bien la reina suele elegir looks monocromáticos, en esta oportunidad decidió combinar colores y texturas.

Para la actividad, la reina eligió un blusa verde y una pollera gris (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Zorreguieta complementó las prendas con un par de sus clásicos stilettos de Gianvito Rossi, esta vez en color gris, y una cartera de Chanel que hacía juego. De accesorios llevó unos aretes de piedras verdes y un anillo en el mismo color; finalizó con un maquillaje sutil, enfocado en realzar la mirada, y el cabello al natural, peinado hacia un costado.

Para acompañar el look, la reina llevó un par de stilettos grises y una cartera que hacía juego (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Esta semana, la reina Máxima dio cátedra de moda con sus looks. Durante su estadía en Chipre, lució desde un vestido de terciopelo azul de Costarellos y una pieza de gala bordo, con piedras de Jan Taminiau, hasta un elegante vestido amarillo.

A modo de agradecimiento, antes de regresar a los Países Bajos, los reyes organizaron un concierto y una recepción para el Presidente, la primera dama, las autoridades del país y para quienes estuvieron involucrados en su estadía. La velada incluyó una presentación del arpista neerlandés Remy van Kesteren junto con músicos locales.

La reina Máxima se lució con un distinguido vestido amarillo con estampa para su última actividad en Chipre (Foto: Instagram @queen.maxima / Patrick van Emst)

Para dicha actividad nocturna, la monarca se lució con vestido midi de manga larga de la firma Natan en amarillo pastel y canario, con una estampa floral y detalles en gris, blanco y verde. Como toque distintivo, la pieza tenía apliques de flores hechos de lentejuelas plateadas. Añadió un chal marrón, unos stilettos y un clutch a tono. De joyas optó por unos aretes colgantes y un par de brazaletes.