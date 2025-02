El elegante look total green con el que Máxima Zorreguieta recorrió las calles de Washington D. C.

Si alguien sabe causar sensación a la hora de vestirse, esa es Máxima Zorreguieta. La reina consorte de los Países Bajos tiene un estilo muy personal y es común verla con elegantes conjuntos de pantalón y saco, vestidos de gala y sofisticados abrigos. Pero, sin duda, su marca personal son los looks reciclados. Esta semana justamente voló a Washington D. C. para cumplir con una serie de compromisos laborales y, como no podía ser de otra manera, su vestimenta dio que hablar, especialmente con el look total green con el que caminó por las calles estadounidenses.

La reina Máxima Zorreguieta visitó Washington D. C. en su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA) Patrick van Katwijk - Getty Images North America

El miércoles 19 de febrero, la reina consorte de los Países Bajos voló a Washington D. C. en su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA). Según indicó la casa Orange-Nassau, la visita, que se extendió hasta el jueves 20, incluyó reuniones con el director del Banco Mundial (BM), con los directores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y también de la Corporación Financiera Internacional (CFI) en las que conversaron sobre “la cooperación en el tema de salud financiera”.

La agenda de la monarca incluyó un encuentro con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en el cual mantuvieron una “charla informal” con el personal del FMI sobre las implicancias de la salud financiera y cómo puede contribuir al crecimiento económico y la estabilidad. Asimismo, también visitó el Instituto Aspen, “una organización global sin fines de lucro que impulsa el cambio a través del diálogo, el liderazgo y la acción para ayudar a abordar los desafíos globales”.

La reina Máxima se lució en Washington D.C. con un elegante look monocromático verde (Foto: Patrick van Katwijk / @queen.maxima)

Fiel a su estilo, durante su estadía en los Estados Unidos, la reina nacida en la Argentina se lució con elegantes atuendos. El más comentado, sin duda, fue el look total green reciclado que consistió en un suéter de cuello alto y por encima un elegante abrigo de lana atado a la cintura de la firma Natan Couture. Lo combinó con una pollera evasé tiro alto de cuerina verde hasta debajo de las rodillas, una cartera de cuero verde con detalles en dorado de la misma marca y un par de stilettos de gamuza de Gianvito Rossi, su marca de zapatos favorita.

En cuanto a la joyería, agregó un par de pulseras doradas y plateadas y su clásico reloj. Al cabello se lo dejó suelto y al natural y optó por un maquillaje neutro con un delineado negro para realzar la mirada y un labial nude.

En su primer día de actividades en Washington D. C. la reina Máxima se lució con un elegante abrigo de lana de Natn, su firma de cabecera Patrick van Katwijk - Getty Images North America

Esta fue la tercera vez que la reina Máxima lució este outfit total green. Según los registros, lo usó por primera vez en diciembre de 2022, cuando recibió en el Palacio Huis ten Bosch de La Haya al Primer Ministro de Vietnam, Pham Minh Chính. Lo repitió en noviembre de 2024, cuando asistió, en su rol de UNSGSA a la inauguración del Evento de Impacto Cooperativo, Nuestro Día, que se realizó en la localidad de Nieuwegein, en Utrecht.

Máxima Zorreguieta usó el mismo conjunto de abrigo y pollera verde de Natan en diciembre de 2022 y noviembre de 2024 (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Otro de sus outfits con los que se destacó en Washington D. C. consistió en un sofisticado tapado cashmere rojo -uno de sus colores favoritos- de la firma Max Mara. Lo combinó con una bufanda a tono, un par de guantes de cuero y una cartera bordó al hombro con detalles dorados. Sin dudas, una opción ideal para hacerle frente a las bajas temperaturas que azotan a la ciudad por estos días.

En Washington D. C. la reina se lució con un elegante abrigo rojo con botas, bufanda y guantes (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Debajo del abrigo llevó un vestido largo cuadrillé en blanco, marrón, negro y verde con un lazo alrededor del cuello y un cinturón para marcar la silueta. ¿El calzado? Unas botas altas en color bordó. Al cabello se lo peinó hacia atrás en un rodete bajo para lucir sus aretes colgantes en tono marrón.

En Washington D. C. la reina Máxima se reunió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva (Foto: Instagram @kristalina.georgieva)

¿Cómo sigue la agenda de la reina consorte de los Países Bajos? Tras su visita a Washington D. C. regresará a la ciudad que supo ser su casa en la década del 90: Nueva York. Estará allí el lunes 24 y el martes 25 de febrero en su rol de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera.