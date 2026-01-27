Misterio resuelto: por qué los cuadernos escolares tienen tapas con diseño de telaraña

Los cuadernos de tapa dura con una textura rugosa y el diseño de telarañas estuvieron presentes como material de estudio durante años. Formaron parte de los elementos de cientos de alumnos argentinos y todavía se ofrecen en el mercado. Lo cierto es que ese aspecto tiene una explicación particular, la cual sorprendió a más de uno al darse a conocer.

El origen del papel telaraña se remonta a principios del siglo XX en los Estados Unidos, cuando los cazadores de insectos recolectaban bichos y los envolvían en papel glassine para conservarlos mejor. Con el paso del tiempo, se usó ese material para crear las tapas de cuadernos debido a sus propiedades químicas que proveían de resistencia y protección a las hojas internas.

El diseño de telarañas se replicó hace tiempo debido a que ofrece resistencia y disimula las manchas y los rayones (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

En la Argentina se utilizó ese material para crear cuadernos con detalles de telarañas para diferenciarse del resto. Además, permitía disimular la suciedad y los rayones. Su compuesto hace de este útil escolar algo más duro y, gracias al plastificado flexible, impide que las hojas se dañen con el roce del resto de los elementos que se guardan en la mochila.

En la actualidad, los cuadernos con tapas que simulan telarañas, pero que en realidad es un efecto corrugado, tienen la lógica de ser más resistentes y destacar estéticamente entre el resto de la competencia. Durante décadas se volvió un identitario de los estudiantes, funcional y durable.