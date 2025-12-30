Mostró cuánto pagó la carpa en Mar del Plata y explotó: “¡Y me quieren cobrar la sombrilla!”

Una mujer llamada Melisa se convirtió en un fenómeno viral durante los últimos días. Ella y su familia decidieron viajar a Mar del Plata para pasar la temporada y, para ello, alquilaron una carpa por un costo de 3 millones de pesos. Sin embargo, cuando quisieron hacer uso de una sombrilla, al costado de una pileta del balneario, recibió un llamado de atención: debía pagar 50 mil pesos adicionales por día para poder usar este elemento para cubrirse del sol.

A raíz de este inconveniente, Melisa grabó un video caminando por el balneario hasta dirigirse al sector de atención al cliente. Una vez allí, dejó en claro su disconformidad y pidió ser más contemplativos con este asunto ya que había abonado una suma grandilocuente de dinero previamente.

Melisa, la mujer que se hizo viral en un balneario de Mar del Plata

Una vez abonado el monto, el video de Melisa dio vuelta por las redes sociales y generó muchísima indignación en los usuarios, quienes cargaron su malestar contra los dueños de las carpas y las instalaciones del lugar.

En diálogo con Mediodía Noticias (eltrece), la protagonista de esta historia contó el detrás de escena de cuando se enteró que tenía que hacer una erogación extra de dinero para alquilar una sombrilla.

“Finalmente me cobraron los 50 mil pesos. El problema es que este cliente -por ella- hace 40 años paga toda la temporada, dejame la sombrilla que tengo las dos criaturas. Nosotros amamos Mar del Plata, esto no es una queja y el año que viene vamos a volver. Pero lo que yo digo es que Argentina está cara porque hay cosas que tienen el mismo valor que Los Ángeles”, manifestó la mujer, quien corrió el eje de la conversación y focalizó en una cuestión más global.

El testimonio de Melisa, la influencer que se hizo viral en Mar del Plata

En esa misma línea, pidió que se valorice el potencial de la Costa Atlántica y que los precios no sean desmedidos, de modo tal que ahuyenta a potenciales clientes. “Mirá las costas que tenemos, esto es un lujo Mar del Plata. Lo podemos explotar mucho más, bajar un poquitito los precios, hacerlo más accesible al bolsillo del argentino. No el bolsillo del argentino que emigró y que viene con dólares, hacerlo un poco más accesible para el resto. Esto es un lujo lo que tenemos en la costa argentina, estas mismas propiedades en Los Ángeles saldrían millones de dólares”, destacó, en comparación con la ciudad de los Estados Unidos.

La repercusión del video dividió las aguas: hay quienes defienden la postura de ella y, otros, en cambio, la critican por pagar el precio y luego criticar las instalaciones. “Yo vivo en Los Ángeles, hace 12 años que emigré, ejerzo el derecho allá y ¿cómo puede ser que la pizza está 24 dólares acá y 24 dólares allá? Es como un montón. La gente igual ya me está detestando, me está poniendo caras, pero lo que la gente no entiende es que yo estoy defendiendo al argentino”, cerró.