Mostró la impresionante “fun house” de su hermano en Las Vegas y se volvió viral

La usuaria de Instagram @thedailynelly mostró el concepto de “fun house” (“casa de diversión”, en castellano) que recreó su hermano Justin en Las Vegas, Estados Unidos. En dos videos que colgó en su feed, la influencer conoció de punta a punta este curioso hogar, donde la adrenalina y la sorpresa se juntan para una experiencia inolvidable.

“Mi hermano creó cada una de las habitaciones de esta casa para que fuera única y especial para todos los que vienen a visitarla”, afirmó la mujer en uno de los videos donde explicó cómo surgió la idea de su hermano en un concepto vanguardista y pocas veces visto en el mundo.

Quién es Justin Flom, el mago estadounidense que creó una casa de diversión en Las Vegas

El resumen del recorrido de la casa comenzó con la mujer lanzándose de un piso al otro de la casa con una soga. Luego, se dirigió a una máquina expendedora de gaseosas que, al abrir su puerta, condujo a una habitación decorada con luces, paredes metalizadas y una bola de boliche colgada del techo.

Mientras el anfitrión grababa, orientaba y le daba dinamismo al video para que su hermana apure el paso y descubra todos los atractivos, comenzaban a aparecer distintos escenarios ajenos a una casa normal: un antiguo videoclub de una reconocida marca estadounidense; picaportes que podían colocarse en paredes transformadas en puertas; palancas que, al accionarse, abrían a la mitad un piso improvisado y una habitación ambientada con el set de la reconocida serie Friends.

Ambientes con luces de colores, puertas movedizas, entre otros atractivos, hicieron que el video de la influencer se haga viral

“A toda nuestra familia siempre le encantó ser anfitriona y por eso él organiza fiestas grandes. Nos encanta entretener, pero él es definitivamente el rey del entretenimiento“, resumió la influencer sobre su hermano llamado Justin Flom, quien acapara la atención del público con sus obras y llegó a los dos millones de seguidores en Instagram.

En un espacio laberíntico, con sorpresas y mucho ingenio para decorar cada uno de los ambientes, Justim guio a su familiar a recorrer todos los atractivos de una casa enorme y decorada con distintas temáticas.

Para bajar de un piso al otro de la casa, la mujer utilizó una soga

Al terminar el registro fílmico, la mujer llegó a una especie de departamento donde se encontró con un piso pulido y brilloso, el cual tenía grabada la frase “Penny Lane”, y justamente era un piso hecho de “pennys”, la moneda de un centavo estadounidense. Finalizó su recorrida caminando por una red flotante, similar a las que tienen un pelotero.

Quién es Justin Flom, el creador de la casa que se hizo viral

Justin Flom es un reconocido mago estadounidense que descubrió una veta en las redes sociales para dar a conocer sus trucos de magia, y así explotar toda su habilidad ante la vista de un público en un escenario o de usuarios detrás de la pantalla.

Uno de sus hitos más reconocidos fue cuando a los 18 años se convirtió en parte del staff del World Famous Magic Castle en Hollywood. A partir de ahí, su oficio de mago lo llevó a lugares inusitados, hasta recalar firmemente en las plataformas digitales, donde se acopló también su hermana.

Cómo creó la "fun house" Justin Flom

Producto de su creatividad e ingenio, Justin ideó una casa atípica, orientada solamente a la diversión y la sorpresa, que se llevó todos los aplausos y la viralización en las redes.



