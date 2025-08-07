De qué se trata la tendencia de las parejas de “dormir divorciados” que generó polémica y abrió un debate

La locutora conocida como Lelu Mendy contó cómo es su convivencia con su novio Valentín y de qué manera fortalecieron su vínculo al dormir cada uno en una habitación separada.

Su exposición, en el programa Esto también pasará, que se emite por el canal de streaming Sale Vermú, generó cierto revuelo en el panel y en las redes sociales. “Dormimos en habitaciones separadas con mi novio. Hace un año que convivimos y sé que es un debate para el que le da el bolsillo, entiendo perfectamente que a veces tenés que vivir en un monoambiente o departamento compartido”, explicó.

A partir de esa introducción, el debate comenzó a fluir entre los integrantes del streaming, quienes comenzaron a indagar a la creadora de esta tendencia. “¿Las camas son dobles o simples?“, indagó el periodista Andy Flores.

Sin dudarlo, Lelu Mendy explicó que su cama es doble, pero la de su novio Valentín es simple. A esta decisión se llegó tras una negociación donde el hombre ocupa el cuarto más chico de la casa, pero tiene injerencia en decisiones sobre cómo amueblar y decorar los ambientes del mobiliario.

Lelu Mendy argumentó que duerme separada de su novio porque prefiere hacerlo con sus mascotas

“Negociamos. Él sabe que me gusta dormir con los perritos. Mi matrimonio son ellos. A esto le suma que tengo más ropa y necesito una habitación más grande. A él le quedó la más chica, pero va eligiendo el sillón, por ejemplo, otras cosas para decorar la casa”, justificó Mendy.

En esa misma línea, agregó: “Lo curioso es que esto tiene un nombre, se llama sleep divorce. Es como que vos te divorcias a la hora de dormir”.

Ante este panorama que relata las vivencias de una pareja, la influencer siguió con su descargo: “Otras parejas duermen juntas, la pasan bien. Otros tienen hábitos diferentes como mirar el celular y eso es lo que nos pasa a nosotros. Él se mueve mucho, me despierta y hace que me duerma más tarde. Por eso mejor dormir separados”.

La reacción de los usuarios a la tendencia de dormir "divorciados"

Al generar cierto revuelo en el estudio como en las redes, los usuarios dejaron su parecer acerca de esta iniciativa. “Yo hace 10 años que estoy casada y a la hora de dormir descansamos súper bien cada uno en su cuarto y tenemos el día re bien porque descansamos fantástico”; Son opiniones... Para mí no hay nada más hermoso que dormir con mi pareja todas las noches" y “Nosotros dormimos en camas separadas. La mejor decisión. En cualquier me mudo de habitación. A él gusta mirar la tele y a mí me jode”, fueron las menciones más destacadas.