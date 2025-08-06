Fue a Ibiza, mostró lo que sale entrar a cada una de las populares discotecas y se volvió viral

Una joven española llamada Irene viajó a Ibiza, mostró lo que sale entrar a cada una de las populares discotecas y se volvió viral. “Ibiza, viernes por la noche. Les voy a enseñar lo que valen los tickets de las discotecas. ¡Vas a flipar!“, expresó.

Cabe destacar que esta isla balear es muy elegida por los argentinos durante el verano europeo, así como también por muchos españoles que se hacen algunas escapadas desde las grandes ciudades para cortar con la rutina y disfrutar de sus paradisíacas playas. A su vez, su vida nocturna no pasa desapercibida y es allí donde se presentan algunos de los DJ más populares del mundo.

La tiktoker se mostró indignada por los precios de la entrada a los boliches en Ibiza (Foto: Captura TikTok @ireneisern3)

En esta oportunidad, el video que compartió la tiktoker llamada Irene comenzó con ella en modo selfie con el objetivo de presentar el tema en cuestión: el precio de las entradas a los boliches de la isla mediterránea. Luego, se acercó a un gran cartel blanco titulado Official tickets night show (entradas oficiales para discotecas, en español). Allí se vio una pizarra con una lista de lugares famosa para ir a bailar, como Hï Ibiza, Pachá y Amnesia, con los precios de las entradas escritos a mano con tiza.

“Tienen aquí un cartel con las discotecas y los precios, y es que es alucinante. Hï Ibiza: 100 pavetes (poco más de 158 mil pesos); Pachá: 150 (alrededor de 237 mil pesos); Amnesia: entre 70 y 90 (entre 110 y 145 mil pesos). Y así todo, vaya, o sea, impagable”, aseguró la mujer.

El video de la joven recibió cientos de comentarios de los usuarios (Foto: Captura TikTok @ireneisern3)

Luego, la cámara volvió a enfocarla a ella, quien detalló el precio de las bebidas dentro de los locales: “Y es que esto es solo la entrada. Luego las consumiciones valen de cubata unos 22 euros (casi 36 mil pesos) y la botella de agua 14 (poco más de 22 mil pesos)″. “O sea, ni hidratarte podés”, concluyó.

Rápidamente, la grabación se volvió viral y alcanzó más de un millón de visualizaciones en TikTok, casi 100 mil likes y cientos de comentarios. Incluso, volvió a subir el video y se viralizó nuevamente. Obtuvo más de 500 mil visualizaciones, 23 mil ‘Me Gusta’ y más de 1280 comentarios de los usuarios. “Pues los empleados de Ibiza cobran 4000 euros mínimo, no?”, preguntó un tal Viktor en relación con el precio.

Muchos usuarios comentaron el video de la joven tiktoker (Foto: Captura TikTok @ireneisern3)

Por último, una usuaria bajo el nombre de Pau escribió: “Acabo de volver de Ibiza y recomiendo que busques promotores, rebaja muchísimo el precio”. “Yo he entrado en todas gratis durante todo el verano, los trabajadores y residentes nos hacen pases jajaja”, sumó Kevin.