El video del peligroso reto viral por el que un joven arriesgó su vida y terminó detenido

Una arriesgada maniobra de un joven, en una ruta de Paraguay, se hizo viral en las redes sociales. En una zona de mucho tránsito vehicular, la persona puso un pie en la banquina y el otro sobre la carretera, donde un camión pasó a toda velocidad y estuvo a segundos de atropellarlo.

El protagonista de esta historia se llama Ricardo David Irala Coronel, tiene 19 años y fue detenido a las horas de viralizarse el contenido en las plataformas digitales. Lo que llamó la atención fue su ductilidad para mover su cuerpo y brazos, de un lado al otro, con un timming perfecto para esquivar al camión que venía de frente, a toda velocidad y que, de desviarse unos metros, hubiese protagonizado una tragedia al arrollar al joven.

El joven paraguayo corrió serio riesgo de ser atropellado

El video en cuestión se grabó el pasado viernes 9 de enero en el kilómetro 20 de la Ruta PY02, ubicado en Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, Paraguay. Esta zona, lindera a la frontera entre la nación guaraní, Argentina y Brasil, está caracterizada por la afluencia de vehículos de gran porte y es por eso que se recomienda no transitar al costado del camino. Sin embargo, este joven no solo que desobedeció la norma, sino que duplicó la apuesta al realizar este desafío viral que terminó con la privación de su libertad.

Tres días después lo sucedido, la policía local y el Ministerio Público de Paraguay tomaron cartas en el asunto para identificar al joven y aprehenderlo por su conducta indebida. “Tuvimos conocimiento del hecho a través de las redes sociales y, realmente, es penoso el actuar de este joven, porque es muy riesgoso para él, para los conductores y para terceras personas", explicó Elvio Almada, jefe de la comisaría 8° al programa radial Así son las cosas de la radio.

Ricardo David Irala Coronel tiene 19 años

De inmediato, la familia de Irala Coronel se apersonó a la comisaría y explicó que el joven se encuentra bajo un tratamiento médico por depresión y que la intención es trasladarlo a una clínica especializada en Asunción para poder tratarlo de manera adecuada.

Luego de la dimensión que tomó el hecho en los medios de comunicación locales y en las redes sociales, el adolescente habló con el portal La Nación de Paraguay y dio las razones sobre por qué expuso de esa manera su integridad física.

“Cobro por hacer videos. Gano un poco de dinero y lo estaba juntando para un viaje a Asunción. Todos entendieron mal, solo hice el video y la gente se alteró. Pido a las personas que no hagan este tipo de cosas y los que lo saben hacer que lo hagan con cuidado”, reflexionó Irala Coronel, quien quedó a cargo de la fiscalía conducida por Cinthia Leiva.

Por otra parte, se conoció que los montos que se abonan para poner en práctica esta riesgosa acción van desde los 15 mil a 30 mil guaraníes (de 2 a 4 dólares). Ante este panorama, las fuerzas de seguridad comenzaron a indagar y profundizar la investigación para dar con los mentores de una idea que pone en riesgo a la comunidad.