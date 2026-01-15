El baile viral de Catherine Fulop y Carlos Baute sobre Venezuela y la detención de Nicolás Maduro: “¿Dónde están?"
Los artistas venezolanos, que fueron de los primeros en pronunciarse tras lo ocurrido en su país natal, se sumaron a la tendencia en las redes y acumularon millones de reproducciones
Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, Estados Unidos atacó Caracas y las redes sociales se hicieron eco de impactantes imágenes de aeronaves que sobrevolaban a bajas alturas y grandes columnas de humo. El presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados y trasladados a Nueva York acusados por la justicia de múltiples cargos de narcoterrorismo, frente a los que días después se declararon inocentes. Luego de que la detención del mandatario se hiciera pública, rápidamente varios famosos se pronunciaron al respecto, entre ellos Catherine Fulop y Carlos Baute, quienes dejaron bien en claras sus posiciones. Recientemente, los artistas venezolanos redoblaron la apuesta y se sumaron a un trend viral sobre lo ocurrido en Venezuela y acumularon millones de reproducciones.
Esta semana, la actriz venezolana, que años atrás eligió la Argentina para establecer su carrera profesional, casarse y formar su familia, publicó un video en su feed de Instagram, red social en la que acumula 4.1 millones de seguidores, para sumarse al trend de Los comunistas ¿Dónde están?. Se trata de un tema que lanzó la cuenta Kilómetro Internacional de Miguel Alejandro Herrera Diaz el 10 de enero de 2026, que se refiere a lo ocurrido en Venezuela.
La canción reza: “¿Dónde está China? / ¿Dónde está Rusia? / ¿Por qué no actuaron? / ¿Cuál es la excusa? / Maduro está en una cárcel federal / y ahora me pregunto / Los comunistas ¿Dónde están? / ¿Dónde están? / Los comunistas que lo iban a ayudar / ¿Y dónde están? / Los que a los gringos los iban a enfrentar".
Catherine Fulop se filmó en el jardín de su casa de Buenos Aires, vestida con un traje de baño verde y una bandana en la cabeza con los colores de Venezuela, mientras cantaba y bailaba la canción. “¿Dónde están? Un poquito de humor en esta mañana hermosa. ¡Venezuela libre!“, comentó en la publicación que tuvo 5.4 millones de reproducciones.
Por su parte, el miércoles, Carlos Baute también decidió compartir su video de la canción. Se filmó en la cocina de su casa y sin sacarle los ojos a la cámara pronunció detenidamente la letra con la música de fondo. Si bien parecía que era un video individual, en un momento apareció su esposa y madre de sus hijos, la modelo venezolana Astrid Klisans. Terminaron bailando juntos y él no dudó en abrazarla y darle un beso en la mejilla.
“¡Ahora nos toca bailar a nosotros! Pronto bailaremos libres en Venezuela", escribió el intérprete de “Colgando en tus manos”. Su posteo también se viralizó y en menos de 24 horas tuvo un millón de reproducciones en Instagram.
Así reaccionaron Catherine Fulop y Carlos Baute fue letal tras la captura de Nicolás Maduro
Los artistas venezolanos fueron de los primeros en pronunciarse en las redes tras lo ocurrido en su país de origen a principios de este mes. “¡Dios nos proteja! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela", fue lo primero que escribió la ex Rebelde Way, seguido por varios otros mensajes en los que dejaba en evidencia su emoción ante la detención de Maduro. Durante los días siguientes, continuó con la publicación de varias fotos y videos en sus redes.
Por su parte, Baute filmó un video para sus redes en el que dijo: “Los venezolanos sin dormir. Señores, ¡al fin! El señor Trump dijo que ya atrapó al sátrapa de Maduro. (...) Nos tocó el día. Se nos hizo realidad el regalo de Navidad".
Asimismo, escribió en el posteo: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. (...) Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad”.
