Uno por uno: cuánto valen los pan dulce de los famosos pasteleros argentinos

La Navidad está próxima a celebrarse y en la mesa de los argentinos una de las comidas infaltables es el pan dulce o panettone. Gracias a la inmigración italiana en nuestro país, los abuelos acostumbraron a replicarlo de forma casera para recibir el natalicio de Jesús. Con el paso de las décadas algunos pasteleros y panaderos copiaron las recetas llegadas de Milán y en la actualidad pueden hallarse por doquier. Frente al “boom”, algunos de los chefs más conocidos lanzaron ediciones limitadas en sus propios restaurantes y cafés. Enterate cuáles son, cuánto cuestan y por qué se volvieron los más codiciados en la ciudad de Buenos Aires.

Conocé cuánto cuestan los pan dulce más codiciados de Buenos Aires y elegí el que se ajuste a tu bolsillo Shutterstock

1. Betular Patisserie

La pastelería de Damián Betular lanzó a finales de noviembre una colección navideña bautizada como: El Cascanueces. Allí incorporó diferentes dulces temáticos e incluyó el pan dulce, uno de los que causa revuelo en las Fiestas por su sabor especial.

El pan dulce de Damián Betular de edición limitada cuesta $56.000 (Fuente: Instagram/@betular.patisserie)

De acuerdo al sitio web oficial, el postre se ofrece por $56.000 los 750 gramos. Su receta es sencilla y cuenta con: cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas, chocolate semi amargo y arriba un craquelin de cacao y avellanas. Puede adquirirse directamente en el local que se ubica en el barrio de Villa Devoto.

2. Maru Botana

Todos los años en cada local de Maru Botana Dulce y Salado se brinda al cliente una opción navideña. Y esa se trata del pan dulce hecho a base de la receta especial de la famosa pastelera. Además de sus tortas y delicatessen, este postre típico tiene un valor de $46.000 el kilo.

El pan dulce de Maru Botana, uno de los más codiciados, puede adquirirse en sus sucursales (Fuente: Maru Botana Dulce y Salado)

Entre los que se disponen al público están el tradicional, con frutos secos y cobertura de glasé de limón, y el clásico de Maru, con chocolate en su interior como en la cobertura externa.

3. Donato De Santis

El chef italiano con gran incidencia en la Argentina ofrece su propia versión de panettone, podría decirse que con el sabor original del país europeo. Este puede conseguirse en Cucina Paradiso, el restaurante que Donato De Santis tiene en la Ciudad.

El panettone de Donato De Santis en Cucina Paradiso se vende por $29.900 (Fuente: Instagram/@cucinaparadisoba)

El pan dulce del chef pesa 750 gramos y cuesta $29.900. Tiene un equilibrio considerable de frutos secos y el cuerpo es esponjoso, a diferencia de otros que suelen ser más toscos. Su sabor es el clásico y escapa a nuevas invenciones o mezclas disruptivas. Puede conseguirse en cualquiera de las seis sucursales que existen en Buenos Aires.

4. Ximena Sáenz

La excocinera y conductora de Cocineros Argentinos (TV Pública) ofrece en su restaurante tres opciones únicas: de chocolate y dátiles, con chocolate blanco, frambuesa y naranja confitada y pasta con pistacho y frutos secos. A diferencia del año pasado, que solo vendió una versión clásica, ahora fue por más.

El pan dulce de Casa Sáenz

Los tres tipos de pan dulce pesan 750 gramos y pueden adquirirse en cualquiera de sus locales por $45.000. Mediante la cuenta de Instagram Casa Sáenz, pueden realizarse los encargos y retirarse en el mostrador. Hasta el 22 de diciembre se realizan las reservas para Navidad y si se requiere de envío a domicilio es necesario hacerlo 48 horas antes.

5. Mauricio Asta

El pastelero Mauricio Asta ideó un pan dulce cargado de frutos secos con una receta tradicional que vende en su local de Martínez, pero que también puede adquirirse gracias al envío a domicilio a zona norte y CABA.

El pan dulce de Mariano Asta se ofrece por $50.000 en su sucursal de Martínez (Fuente: Instagram/@mauricioasta)

El producto pesa un kilo y cuesta $50.000. Además de los frutos secos en exceso, el postre también posee naranjas confitadas y chips de chocolate. El pan dulce se ofrece en una caja hermética que asegura su durabilidad por un mes.