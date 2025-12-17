Uno por uno: cuánto valen los pan dulce de los famosos pasteleros argentinos
Enterate de qué están hechos estos postres de origen italiano y por qué se convirtieron en los más codiciados de la ciudad de Buenos Aires
- 4 minutos de lectura'
La Navidad está próxima a celebrarse y en la mesa de los argentinos una de las comidas infaltables es el pan dulce o panettone. Gracias a la inmigración italiana en nuestro país, los abuelos acostumbraron a replicarlo de forma casera para recibir el natalicio de Jesús. Con el paso de las décadas algunos pasteleros y panaderos copiaron las recetas llegadas de Milán y en la actualidad pueden hallarse por doquier. Frente al “boom”, algunos de los chefs más conocidos lanzaron ediciones limitadas en sus propios restaurantes y cafés. Enterate cuáles son, cuánto cuestan y por qué se volvieron los más codiciados en la ciudad de Buenos Aires.
1. Betular Patisserie
La pastelería de Damián Betular lanzó a finales de noviembre una colección navideña bautizada como: El Cascanueces. Allí incorporó diferentes dulces temáticos e incluyó el pan dulce, uno de los que causa revuelo en las Fiestas por su sabor especial.
De acuerdo al sitio web oficial, el postre se ofrece por $56.000 los 750 gramos. Su receta es sencilla y cuenta con: cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas, chocolate semi amargo y arriba un craquelin de cacao y avellanas. Puede adquirirse directamente en el local que se ubica en el barrio de Villa Devoto.
2. Maru Botana
Todos los años en cada local de Maru Botana Dulce y Salado se brinda al cliente una opción navideña. Y esa se trata del pan dulce hecho a base de la receta especial de la famosa pastelera. Además de sus tortas y delicatessen, este postre típico tiene un valor de $46.000 el kilo.
Entre los que se disponen al público están el tradicional, con frutos secos y cobertura de glasé de limón, y el clásico de Maru, con chocolate en su interior como en la cobertura externa.
3. Donato De Santis
El chef italiano con gran incidencia en la Argentina ofrece su propia versión de panettone, podría decirse que con el sabor original del país europeo. Este puede conseguirse en Cucina Paradiso, el restaurante que Donato De Santis tiene en la Ciudad.
El pan dulce del chef pesa 750 gramos y cuesta $29.900. Tiene un equilibrio considerable de frutos secos y el cuerpo es esponjoso, a diferencia de otros que suelen ser más toscos. Su sabor es el clásico y escapa a nuevas invenciones o mezclas disruptivas. Puede conseguirse en cualquiera de las seis sucursales que existen en Buenos Aires.
4. Ximena Sáenz
La excocinera y conductora de Cocineros Argentinos (TV Pública) ofrece en su restaurante tres opciones únicas: de chocolate y dátiles, con chocolate blanco, frambuesa y naranja confitada y pasta con pistacho y frutos secos. A diferencia del año pasado, que solo vendió una versión clásica, ahora fue por más.
Los tres tipos de pan dulce pesan 750 gramos y pueden adquirirse en cualquiera de sus locales por $45.000. Mediante la cuenta de Instagram Casa Sáenz, pueden realizarse los encargos y retirarse en el mostrador. Hasta el 22 de diciembre se realizan las reservas para Navidad y si se requiere de envío a domicilio es necesario hacerlo 48 horas antes.
5. Mauricio Asta
El pastelero Mauricio Asta ideó un pan dulce cargado de frutos secos con una receta tradicional que vende en su local de Martínez, pero que también puede adquirirse gracias al envío a domicilio a zona norte y CABA.
El producto pesa un kilo y cuesta $50.000. Además de los frutos secos en exceso, el postre también posee naranjas confitadas y chips de chocolate. El pan dulce se ofrece en una caja hermética que asegura su durabilidad por un mes.
