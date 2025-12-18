Cómo hacer pan dulce de panadería en casa y en pocos pasos

Aroma a agua de azahar y de masa recién horneada que colman la cocina. Ilusión y un suspiro de satisfacción al ver que el pan dulce casero quedó hecho a la perfección, sin errores ni quemaduras. Sin ningún motivo de arrepentimientos. La familia que se agolpa para verlo y los curiosos que preguntan si tiene frutos secos, chocolate o frutas abrillantadas. Hacer panettone es un ritual bello que, si bien puede repetirse en cualquier época del año, en las vísperas de Navidad tiene un tinte extra. Es sinónimo de unión, amor y calidez humana.

En cada fiesta se volvió una costumbre brindar con un panettone casero. Pese a que es verano y nadie quiere encender el horno, vale la pena arriesgarse con el propósito de mantener viva las raíces italianas.

Hacer panettone es conectar con los seres queridos y con las raíces italianas (Fuente: Pexels)

Quienes poseen antepasados que arribaron de la península itálica en el siglo XX comprenderán a lo que me refiero. Y por este motivo, cuidar de eso que nos identifica nos hace únicos, como la comida casera.

Sin una receta explícita que haya dejado mi abuela o “tip”, hace una década que repito la misma guía de pan dulce, esa que copié de un programa italiano emitido por la RAI y que luego perfeccioné con consejos y otras recomendaciones de pasteleros italianos.

Animate a hacer pan dulce casero sin necesidad de gastar demasiado dinero y obtené un resultado igual que en la panadería (Fuente: Pexels)

En mi caso, fui la generación que inició en mi familia con la tradición del panettone “fatto in casa” y ahora quiero que vos lo repliques, como lo hacen en las panaderías, de manera artesanal, sin aditivos ni conservantes.

Pan dulce casero, como en las panaderías y de forma veloz

Ingredientes:

Para la masa de fermento

60 g de harina 0000.

60 g de leche entera tibia.

15 g de levadura fresca.

1 cucharadita de azúcar o miel.

Para la masa principal

400 g de harina 0000.

110 de agua.

1 pizca de sal.

110 de azúcar.

110 de manteca.

4 huevos medianos.

250 g de mix de frutos secos o chips de chocolate.

Para el sabor y el aroma

2 cucharadas de miel.

Ralladura de 1 naranja.

1 cucharadita de esencia de vainilla y otra de agua de azahar.

Paso a paso:

1 Masa de fermento

En un recipiente disolvé la levadura en la leche tibia y añadí la harina.

Volcá una cucharadita de azúcar o miel y cubrí la preparación.

Esperá a que crezca el doble.

2 Mix de aroma

En un pequeño recipiente mezclá la miel con la esencia de vainilla, el agua de azahar y la ralladura de naranja.

Dejá reposar.

3 Preparación de la masa principal

Sobre la mesada formá una corona con la harina.

En el centro rompé los huevos, añadí el mix de aroma.

Mezclá con un tenedor sin romper la corona.

Añadí el azúcar y la pizca de sal.

Colocá la mezcla de levadura.

Poco a poco integrá la harina de los bordes y formá lentamente el bollo.

Amasá hasta lograr un bollo uniforme y elástico.

Si es necesario, agregá agua a medida que hacés el proceso.

Cuando tengas el bollo listo, dejalo reposar cubierto con un papel film en un lugar seco y que no haya corriente de aire. Un tip importante: es mejor hacer el panettone de día, así aprovechamos el calor del ambiente y la masa crece más rápido.

Después de una hora de reposo, estirá la masa y colocá la manteca cortada en trozos.

Cuando tengas el bollo nuevamente enmantecado, dejalo descansar cubierto por un papel film por una hora más.

Cuando tengas el bollo nuevamente enmantecado, dejalo descansar cubierto por un papel film por una hora más.

4 Cocción

Enmantecá un molde de pan dulce de medio kilo.

Estirá el bollo de masa y volcá el mix de frutos secos.

Formá un bollo y colocalo en el molde de pan dulce.

Esperá 40 minutos hasta que crezca.

Cuando haya doblegado su tamaño, cortá con un cuchillo el centro en forma de cruz. Pincelá con manteca derretida, leche o yema de huevo y envialo a cocción a un horno precalentado a 190 °C.

Cómo hacer pan dulce casero

Tiempo de cocción: entre 35 y 45 minutos, según cada horno.

Tiempo de preparación total: 3 horas.