Cuánto cuesta el pan dulce Steinhauser Premium en Carrefour

En el marco de la Navidad que está próxima a celebrarse, surgieron decenas de marcas de pan dulce clásico, hechos por algunas de las mejores panaderías y pastelerías del país. Pese a que todo el mundo se declina por la versión casera, en los últimos años ganó terreno el de la fábrica Steinhauser, que está horneado al mejor estilo europeo y su sabor destaca por sobre el resto. Enterate dónde conseguirlo y cuánto cuesta.

Steinhauser es una marca argentina con más de un siglo de historia en nuestro país. Desde 1917 que se abrieron las primeras panaderías hasta que se volvió un emblema de la gastronomía sofisticada.

Pan dulce Steinhauser Premium en su empaque ideal para entregar como regalo (Fuente: Steinhauser )

El pan dulce es uno de sus productos estrellas de calidad Premium, con una considerable cantidad de frutos del típico Stollen alemán con la masa del panettone Basso italiano de leudado natural (masa madre).

Su elaboración respeta los procesos del típico panettone milanés. Su empaque es ideal para trasladarlo y entregarlo como un obsequio en esta Navidad o Año Nuevo.

¿Cuánto cuesta el pan dulce Steinhauser?

Este postre puede adquirirse en las sucursales del supermercado Carrefour por un precio de $34.705,88 los 850 g. Incluso se puede encargar y recibirlo en el domicilio. Se ofrece empaquetado en una caja hermética y existen ofertas por la compra de más de una unidad.

El pan dulce Steinhauser Premium se volvió infaltable en las mesas navideñas y su precio varía de entre los $23.000 a los $35.000, según el local donde se compre (Fuente: Mercado Libre)

¿De qué está hecho el pan dulce Steinhauser?

Este postre navideño tiene ingredientes de calidad cuidadosamente seleccionados, como cáscara de naranja confitada, pasas de uva sultaninas, nueces, almendras y avellanas tostadas. Además, está recubierto de una exquisita capa de amaretto y azúcar en grana. Esto lo vuelve único en el mercado.