El poder del círculo: ideas fuera de serie para dar un giro a tu hogar

Descubrí cómo la forma circular aporta luz, suavidad y carácter a cada ambiente, de ventanas y espejos a patios y piletas; detalles que convierten lo cotidiano en diseño con personalidad

El círculo es mucho más que un recurso arquitectónico: aporta luz, ventilación y vistas sin comprometer la estructura, mientras rompe la rigidez de las líneas rectas. Cada vez más presentes en dormitorios, baños y cocinas, incluso con sistemas pivotantes que permiten girar el cristal, se convierten en un gesto de diseño que suma carácter y funcionalidad. Su forma curva suaviza los volúmenes y añade equilibrio, creando espacios más luminosos y conectados con el exterior.

La abertura circular de este hogar en Pilará impacta en el hall y, como si fuera una lente gigante, permite atravesar con la vista el playroom, el conversation pit en la galería y llegar hasta la pileta. Alejandro Peral

Además de su practicidad, los círculos son una declaración estética. Actúan como punto focal, aportan elegancia atemporal y se adaptan a estilos que van desde lo clásico hasta lo minimalista. Con su geometría única, enmarcan el paisaje como una obra de arte, introduce luz suave y genera efectos visuales dinámicos que transforman cualquier ambiente. Un detalle simple que eleva la arquitectura y convierte lo cotidiano en diseño con personalidad.

“A medida que fuimos despojando la fachada de la casa, haciéndola más minimalista, empezó a aparecer un estilo que no esperábamos, una onda japonesa que nos guió durante todo el proceso”, contaron las arquitectas Amy Martelli y Andrea Real, a cargo de la reforma. Javier Picerno

Conexión exterior

El arquitecto Agustín Goldenhorn concretó en su casa de 290m2 de La Horqueta sus ideas más personales, con patio circular incluido. Materiales nobles y una planta abierta fueron las premisas para lograr un hogar sorprendente. “La intención de incorporar el exterior y la idea de vivir como en una casa de vacaciones es algo que reitero y que me inspira”, contó.

Como una chimenea vertical, el patio lleva luz y aire a los tres niveles de la vivienda y permite, además, que el árbol se oxigene y reciba agua de lluvia al abrir el techo. El cantero de 4 metros de diámetro también aloja helechos y un camino de grava blanca. Mariana Pardal

Las ventanas circulares crean una mirada única hacia el exterior y convierten al paisaje -en este caso la cordillera de Tafí Viejo- en protagonista.

“Los círculos nos atraen muchísimo. Hay grandes referentes, como Louis Kahn, que los usan en sus obras. Vimos el tabique y quisimos abrirlo de manera orgánica y crear una gran ventana circular. Allí pasamos horas sentados admirando el atardecer”, nos dijeron los arquitectos Santiago Vittar y Natalia Giménez, dueños de una casa en Tafí Viejo, Tucumán. Jimont

“Mi casa es un experimento arquitectónico personal en el que puedo observar activamente la naturaleza. Sus ventanas circulares funcionan como lentes -o catalejos- que enfocan y amplifican el entorno natural, de ahí su nombre”.” — Arq. Cristóbal Ugarte Parra

La ventana circular de la 'Casa Catalejo' de Ugarte tiene vistas al cerro La Campana, ubicado en la cordillera de la costa, entre las provincias de Quillota y Marga Marga de Valparaíso, Chile. Mauricio Duarte Arratia

Despertar soñado

En su habitación, el arquitecto Agustín Goldenhorn cumplió un antiguo deseo: incorporar una ventana circular.

Como toda la casa, la suite tiene piso de hormigón alisado hecho in situ y carpinterías de aluminio con tratamiento microtexturado. MARIANA PARDAL

La ambientación del dormitorio de la interiorista y productora de contenidos Virginia Escribano gira en torno a una gran ventana circular junto a la cama, que deja entrar la copa de los árboles y el amanecer. “No hay persianas, me levanto con la luz de sol. Lo primero que veo al abrir los ojos es todo ese verde”, contó.

LIVING casa Virginia Escribano en Escobar Virginia Escribano

En baños también

En este toilette, se colocó un gran espejo suspendido que suma carácter y armonía al ambiente. La mesada se resolvió con una bacha armada de Dekton. Federico Cairoli

El círculo llega al baño como un gesto de sofisticación, presente en espejos suspendidos y ventanas que enmarcan la luz.

Un detalle circular transforma este baño en un espacio único. Santiago Ciuffo

Oasis de calma

La pileta circular -revestida en piedra San Luis tamboreada- de la casa de Goldenhorn regala la postal más agreste del jardín. Con la misma forma y tamaño del patio interno, se inspira en un espejo de agua que cala un paisaje silvestre.

Junto a la pileta, marmita de granulometría mínima para andar descalzos por el jardín. MARIANA PARDAL

El círculo se convierte en espejo del cielo y la naturaleza. Las piletas redondas no solo refrescan, sino que integran el paisaje con una geometría pura que dialoga con la vegetación y la arquitectura.

"Me dí cuenta que buscaba un refugio que me permitiera vivir una sensación de encantamiento cotidiano”, contó Virginia Escribano de su hogar en Escobar. Virginia Escribano

Cerrar el círculo

“El círculo representa, para mí, un cierre de etapas. Tirar abajo la casa de mi infancia fue durísimo, porque no se trataba de hacer una obra más: era volver al lugar de mis raíces desde otro momento de la vida, con mi nueva familia. Sentí que debía resignificar la vuelta. Y cerrar ese círculo”, así definió la arquitecta Inés Fuseo al proyecto que desarrolló en el mismo terreno donde transcurrió su infancia, para mudarse con su marido y sus tres hijos.

Una ventana circular con vistas a la galería. Santiago Ciuffo

“Cuando uno vuelve al lugar donde creció, también vuelve a una parte esencial de sí mismo. Ahí es donde cierra con claridad el círculo“.” — Arq. Inés Fuseo

La huerta de Inés Fuseo, en canteros circulares. Santiago Ciuffo

La forma más simple acompaña los rituales más antiguos y se expresa en fogoneros y canteros circulares que celebran la vida al aire libre.

El círculo como símbolo de reunión en torno al calor del fogón. Javier Picerno

Lujo parrillero

En el hogar del diseñador de muebles Javier Zaldívar, se creó una parrilla fuera de serie. Originalmente, el terreno contaba con un quincho y un horno de barro que demolieron para crear este espacio de cero. Como Javier ama lo circular, la armó con una llanta de camión que revistió con tejuela refractaria por dentro.

A la derecha de la parrilla, el fogonero, confeccionado con dos tapas de hierro fundido de un lavarropas industrial. Daniel Karp

Entre líneas y curvas, la leña encuentra su refugio con un diseño que transforma lo cotidiano en arte.

Un gesto simple que guarda la calidez del hogar en una forma perfecta. Magali Saberian

Detalles únicos

“Es una casa con muchísima personalidad”, contaba la diseñadora industrial Victoria D’Ornellas sobre la obra en la que se ocupó del diseño del mobiliario libre y estructural, proyectada por el estudio de arquitectura A7. Lo circular está presente en toda la casa, pero tiene su toque especial en el mandala de chapa calada que cierra la ventana con un espacio para la contemplación y la lectura.

Una ventana circular que enmarca la luz y se convierte en pieza decorativa con espíritu artesanal. Santiago Ciuffo

La ventana redonda de una casa reformada por las arquitectas Amy Martelli y Andrea Real, antes se perdía en la biblioteca y hoy se destaca con su vistoso patrón a rayas.

La arquitecta Andrea Real, de Estudio Trama. Javier Picerno

En el dormitorio del departamento de 55 m2 diseñado por la arquitecta Sabrina Nerguizian, el espejo colgante reitera una luna personal que Nerguizian ideó especialmente para la dueña de casa.

Se aplicó un revestimiento Travertino ‘Rulato’ de grano medio (Colorín) para representar la Luna. “De forma metafórica, la luna sobre el respaldo de cama está inspirada en las noches estrelladas del sur”. Daniel Karp

Circular y con una paisaje de bruma y misterio, una obra circular de Alejandro Argüelles cobra una posibilidad oriental acompañada por una banqueta diseñada especialmente.

Óleo sobre tela "Territorio circular" de Alejandro Argüelles ubicado en el hall de entrada (Galería Praxis). Pompi Gutnisky

En el PH de la actriz y escritora argentina Carla Quevedo, la geometría no es algo casual: se repite en los ventanales, en la claraboya y hasta en el baño cilíndrico ubicado en el corazón del cuarto principal.

Uno de los primeros pedidos hedonistas de Carla Quevedo, dueña de casa, fue una claraboya arriba de la bañadera para poder mirar el cielo. "Fue todo un desafío, pero el pedido era innegociable", contaron Felicitas Navia y Fabrizio Pugliese, arquitectos a cargo. Santiago Ciuffo

“Un día, agarré un cuadernito para plasmar ideas y dibujé una puerta redonda. No sé de dónde salió, pero me imaginaba un lugar diferente: un hogar de cuentos, un refugio que nos cobijara”, relató Escribano de su refugio fuera de serie en Escobar.