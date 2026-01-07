El poder del círculo: ideas fuera de serie para dar un giro a tu hogar

Descubrí cómo la forma circular aporta luz, suavidad y carácter a cada ambiente, de ventanas y espejos a patios y piletas; detalles que convierten lo cotidiano en diseño con personalidad
El círculo es mucho más que un recurso arquitectónico: aporta luz, ventilación y vistas sin comprometer la estructura, mientras rompe la rigidez de las líneas rectas. Cada vez más presentes en dormitorios, baños y cocinas, incluso con sistemas pivotantes que permiten girar el cristal, se convierten en un gesto de diseño que suma carácter y funcionalidad. Su forma curva suaviza los volúmenes y añade equilibrio, creando espacios más luminosos y conectados con el exterior.
Además de su practicidad, los círculos son una declaración estética. Actúan como punto focal, aportan elegancia atemporal y se adaptan a estilos que van desde lo clásico hasta lo minimalista. Con su geometría única, enmarcan el paisaje como una obra de arte, introduce luz suave y genera efectos visuales dinámicos que transforman cualquier ambiente. Un detalle simple que eleva la arquitectura y convierte lo cotidiano en diseño con personalidad.
Conexión exterior
El arquitecto Agustín Goldenhorn concretó en su casa de 290m2 de La Horqueta sus ideas más personales, con patio circular incluido. Materiales nobles y una planta abierta fueron las premisas para lograr un hogar sorprendente. “La intención de incorporar el exterior y la idea de vivir como en una casa de vacaciones es algo que reitero y que me inspira”, contó.
Las ventanas circulares crean una mirada única hacia el exterior y convierten al paisaje -en este caso la cordillera de Tafí Viejo- en protagonista.
“Mi casa es un experimento arquitectónico personal en el que puedo observar activamente la naturaleza. Sus ventanas circulares funcionan como lentes -o catalejos- que enfocan y amplifican el entorno natural, de ahí su nombre”.”
— Arq. Cristóbal Ugarte Parra
Despertar soñado
En su habitación, el arquitecto Agustín Goldenhorn cumplió un antiguo deseo: incorporar una ventana circular.
La ambientación del dormitorio de la interiorista y productora de contenidos Virginia Escribano gira en torno a una gran ventana circular junto a la cama, que deja entrar la copa de los árboles y el amanecer. “No hay persianas, me levanto con la luz de sol. Lo primero que veo al abrir los ojos es todo ese verde”, contó.
En baños también
El círculo llega al baño como un gesto de sofisticación, presente en espejos suspendidos y ventanas que enmarcan la luz.
Oasis de calma
La pileta circular -revestida en piedra San Luis tamboreada- de la casa de Goldenhorn regala la postal más agreste del jardín. Con la misma forma y tamaño del patio interno, se inspira en un espejo de agua que cala un paisaje silvestre.
El círculo se convierte en espejo del cielo y la naturaleza. Las piletas redondas no solo refrescan, sino que integran el paisaje con una geometría pura que dialoga con la vegetación y la arquitectura.
Cerrar el círculo
“El círculo representa, para mí, un cierre de etapas. Tirar abajo la casa de mi infancia fue durísimo, porque no se trataba de hacer una obra más: era volver al lugar de mis raíces desde otro momento de la vida, con mi nueva familia. Sentí que debía resignificar la vuelta. Y cerrar ese círculo”, así definió la arquitecta Inés Fuseo al proyecto que desarrolló en el mismo terreno donde transcurrió su infancia, para mudarse con su marido y sus tres hijos.
“Cuando uno vuelve al lugar donde creció, también vuelve a una parte esencial de sí mismo. Ahí es donde cierra con claridad el círculo“.”
— Arq. Inés Fuseo
La forma más simple acompaña los rituales más antiguos y se expresa en fogoneros y canteros circulares que celebran la vida al aire libre.
Lujo parrillero
En el hogar del diseñador de muebles Javier Zaldívar, se creó una parrilla fuera de serie. Originalmente, el terreno contaba con un quincho y un horno de barro que demolieron para crear este espacio de cero. Como Javier ama lo circular, la armó con una llanta de camión que revistió con tejuela refractaria por dentro.
Entre líneas y curvas, la leña encuentra su refugio con un diseño que transforma lo cotidiano en arte.
Detalles únicos
“Es una casa con muchísima personalidad”, contaba la diseñadora industrial Victoria D’Ornellas sobre la obra en la que se ocupó del diseño del mobiliario libre y estructural, proyectada por el estudio de arquitectura A7. Lo circular está presente en toda la casa, pero tiene su toque especial en el mandala de chapa calada que cierra la ventana con un espacio para la contemplación y la lectura.
La ventana redonda de una casa reformada por las arquitectas Amy Martelli y Andrea Real, antes se perdía en la biblioteca y hoy se destaca con su vistoso patrón a rayas.
En el dormitorio del departamento de 55 m2 diseñado por la arquitecta Sabrina Nerguizian, el espejo colgante reitera una luna personal que Nerguizian ideó especialmente para la dueña de casa.
Circular y con una paisaje de bruma y misterio, una obra circular de Alejandro Argüelles cobra una posibilidad oriental acompañada por una banqueta diseñada especialmente.
En el PH de la actriz y escritora argentina Carla Quevedo, la geometría no es algo casual: se repite en los ventanales, en la claraboya y hasta en el baño cilíndrico ubicado en el corazón del cuarto principal.
“Un día, agarré un cuadernito para plasmar ideas y dibujé una puerta redonda. No sé de dónde salió, pero me imaginaba un lugar diferente: un hogar de cuentos, un refugio que nos cobijara”, relató Escribano de su refugio fuera de serie en Escobar.