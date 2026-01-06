El álbum de las románticas vacaciones de Griselda Siciliani y Luciano Castro en Brasil

Griselda Siciliani y Luciano Castro decidieron comenzar el 2026 con una escapada marcada por la calma y el disfrute. El destino elegido fue Praia de Rosa, en Brasil, donde la pareja se mostró relajada, entre playa, naturaleza y momentos de disfrute. A través de algunas imágenes que la protagonista de Envidiosa (Netflix) compartió en sus redes sociales, la escapada no tardó en captar la atención de sus seguidores, que celebraron el clima de complicidad entre ambos.

En uno de los posteos, la actriz acompañó el video con la frase: “Qué fruta noble las vacaciones. Feliz 2026”. A su vez, recopiló algunos de los momentos más lindos de su descanso en pareja. La secuencia abrió con Griselda en un primer plano, mientras comía una rodaja de sandía, con el pelo suelto y una malla colorida que llevaba bajo un kimono estampado en tonos pastel. En la postal, se la puede ver muy relajada, lo que dejó en claro su buen momento en el verano brasileño.

El álbum de vacaciones que compartió Griselda en redes (Captura: Instagram @griseldasiciliani)

Entre las imágenes que más repercusión generaron, mostró a Luciano Castro cuando salía del mar, con el torso descubierto, el pelo mojado y una sonrisa relajada. Con un short de baño oscuro, el actor posó distendido, lo que reforzó la sensación de calma y desconexión de la escapada.

Verano, mar y desconexión: la escapada de Griselda Siciliani y Luciano Castro (Captura: Instagram @griseldasiciliani)

Otra postal destacada retrató a la pareja durante una tarde de playa compartida. Sobre una toalla extendida en la arena, Griselda apareció en primer plano y de perfil, con el cabello húmedo y una bikini oscura, mientras Luciano se recostó a su lado, de espaldas y boca abajo, mientras que de fondo se podía ver el mar y un cielo despejado.

La pareja viajó a Brasil para comenzar el año (Captura: Instagram @griseldasiciliani)

La noche también tuvo su lugar dentro del álbum del viaje, ya que, en una de las fotos, Griselda y Luciano se mostraron juntos en una fiesta al aire libre, ambos vestidos de blanco, look con el que recibieron el nuevo año. Mientras ella llevó una camisa abierta y un collar, él optó por una remera sin mangas y anteojos. Durante la escena se los puede ver muy cómplices y enamorados.

Griselda Siciliani y Luciano Castro eligieron Brasil para comenzar el 2026 (Captura: Instagram @griseldasiciliani)

Como broche final, la complicidad de la pareja volvió a quedar en primer plano en una imagen nocturna, con Luciano abrazado a Griselda, a quien le dio un beso en la mejilla, seguida por postales de fuegos artificiales sobre el agua y un retrato de la actriz con una remera con la imagen de Moria Casán, en un guiño a su próximo proyecto para Netflix.

El álbum de vacaciones de la pareja revolucionó las redes (Captura: Instagram @griseldasiciliani)

Así, entre calma, celebraciones y gestos de cariño, la escapada a Brasil de los actores dejó en claro que el comienzo del 2026 los encuentra relajados, unidos y disfrutando del presente.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer. Tanto amigos como seguidores aprovecharon la publicación para dejarles mensajes de cariño a la pareja, destacando la felicidad que transmiten y el clima de armonía que reflejan las imágenes.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @griseldasiciliani)

“Qué hermosa pareja, me encanta”; “Pero qué gente hermosa che” y “Que fruta noble Luciano y Gri, por dios”, fueron solo algunos de los mensajes que aparecieron en la sección de comentarios.