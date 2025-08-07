No se parecía a nadie de la familia, revisaron una foto antigua y descubrieron la verdad

La historia de una familia se volvió viral en TikTok. Todo surgió a raíz de un niño llamado Brendan, quien no se parecía a ninguno de sus padres, lo que desató sospechas. Al revisar una vieja fotografía, hicieron un descubrimiento sorprendente que generó todo tipo de reacciones.

La foto familiar que puso fin al misterio (Foto: Captura TikTok @millenial_myers)

Este hallazgo comenzó cuando Courtney DeFusco, la madre del niño, publicó un video en el que los rasgos faciales de su pequeño no coincidían ni con los de ella ni su marido. “Mi hijo de tres años, que fue parte de mí desde que era un feto, no se parece en nada a mí, pero es idéntico a la abuela de mi esposo y a su hermano gemelo, que falleció a los tres años por una enfermedad”, escribió en su cuenta.

El misterio del pequeño se reveló cuando la tía de la familia les envió una foto de la bisabuela de Brendan, Lucía, y su hermano gemelo, Armando, quien había muerto poco después de que se tomara la fotografía, a muy corta edad. “No podíamos creer lo mucho que se parecía a él. Incluso la forma en que le cae el pelo sobre la cara es igual”, declaró DeFusco en diálogo con el medio Newsweek.

El video se volvió viral y rápidamente alcanzó más de un millón de vistas (Foto: Captura TikTok @millenial_myers)

Y continuó: “Cuando nació, sabíamos que se parecía a la línea italiana de mi esposo, y no a mi familia 100% irlandesa. Incluso, cuando le mostré la foto de Lucía y Armando y dijo: ‘¡Ese soy yo!’. Solo tiene tres años y ve que Armando tiene la misma cara, así que cree que la foto en blanco y negro es suya”. “Armando falleció de bronquitis crónica y Brendan estuvo internado durante más de una semana a los dos meses de edad por bronquiolitis”, concluyó.

Lo cierto es que, rápidamente, el video alcanzó más de un millón de visitas, tuvo más de 45 mil ‘Me Gusta’ y más de 800 comentarios. A raíz de la gran llegada, algunos usuarios decidieron contar sus propias historias. “Mi hija menor no se parece ni a mí ni a su padre. En cambio, se parece a su bisabuela, lo cual es curioso porque mi esposo y yo somos obviamente morenos, pero nuestra hija heredó lo que sea blanco...”, escribió una mujer.

(Foto: Captura TikTok @millenial_myers)

Mientras que otra comentó: “¡Guau! Mi hijo mayor es idéntico a mi abuelo. Tenía una abolladura en la oreja derecha. Mi hijo también tiene esa abolladura en la oreja derecha". “Descubrí que la genética se salta una o dos generaciones. Es extraño, pero también un vínculo reconfortante con el pasado”, escribió alguien más.