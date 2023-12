escuchar

Una mujer capturó la atención de amantes de los animales alrededor de todo el mundo gracias al innovador emprendimiento que llevó a cabo: un campamento para perros. Lo que comenzó como una simple idea para compartir su pasión, se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, donde un sinfín de personas aplaudieron su dedicación y creatividad. “No esperé este revuelo”, admitió en diálogo con LA NACION.

Bárbara Jaidar, creadora de @cristinalaperra.servicios, decidió llevar su profesión a otro nivel al diseñar un espacio exclusivo para las mascotas. Uno de los videos sobre la iniciativa que dio a conocer se difundió rápidamente en TikTok y recibió elogios de personas que, indudablemente, quedaron cautivados al respecto.

El campamento para perros de Bárbara no consiste simplemente en una salida al aire libre, sino que es un lugar cuidadosamente integrado para satisfacer las necesidades y deseos de los perros. Desde paseos, hasta sesiones de entrenamiento especializado, la joven 27 años se asegura de que cada uno de ellos disfrute de una experiencia única y especial.

En diálogo con este medio, se refirió acerca de su inspiración detrás de esta original iniciativa. “El emprendimiento en realidad surgió hace 3 años. Toda la vida quise trabajar con perros, pero cuando adopté a mi perro Quichi y su melliza Cristina (que la adopté porque nadie quería, por sus problemas de comportamiento siendo una cachorra), decidí quedármela y ahí fue cuando empecé a estudiar educación canina para poder ayudarla. Desde chica quería hacer algo relacionado con los animales, pero cuando conocí a ellos dos fue cuando entendí todo. El nombre del emprendimiento nació por ella, inició como guardería, cuidaba a dos perritas, y con el tiempo empecé a sumar más servicios, como paseos personalizados, grupales, excursiones al río, entre otras cosas”, introdujo en su explicación.

El campamento para perros que se volvió viral

Con la expectativa de hacer algo distinto para fin de año, Jaidar reunió a los dueños de los perros que cuida y les avisó que tenía la idea de llevarlos a Moreno, Buenos Aires, para pasar el día. Inmediatamente, la noticia alegró a todos y ninguno tuvo inconvenientes a la hora de aceptar la propuesta en cuestión. “Quería llevarlos a todos en micro y pasar el día todos. Por suerte se pudo hacer, fue como los nenes en el colegio que se van para cerrar el año. La idea principal era de hacer una fiesta en la pileta y el día anterior a que sea el campamento me la robaron en el terreno que tengo, estuve a punto de cancelar, pero todos los padres me decían ‘vayamos igual, la idea era pasar un día juntos’. Alquilé un micro escolar grande, en el parque Saavedra, los llevamos al micro con pretal y cinturón, todo salió perfecto. Los padres saludaban desde abajo… fueron 20 perros en total”, detalló.

Vale destacar que la educadora también ofrece otras actividades, como senderismo y juegos acuáticos. Con su experiencia en comportamiento canino, se asegura de que cada servicio sea seguro y adaptado a las necesidades individuales de cada perro. “Ofrezco guardería, colonia de día, paseos personalizados, grupales, tengo tienda, excursiones y asesorías perrunas, que es un acompañamiento en el momento de adoptar al perro, los ayudo en todo lo que necesiten, desde herramientas para pasear, elegir un buen paseador, nutricionista para que tengan buena alimentación, entre otras”, sostuvo.

El emprendimiento de Bárbara se volvió viral en TikTok TikTok

Además de las actividades físicas, tal y como mencionó, realiza sesiones educativas. En este sentido, los dueños de los animales reciben consejos sobre cuidado y entrenamiento, lo que promueve una relación más fuerte y saludable con sus mascotas. “Los acompaño en todo ese periodo y el camino a recorrer”, aseguró.

En cuanto a la viralización del clip que publicó, el cual recibió más de 500 mil “Me Gusta” y 3.000 mensajes, aseveró: “Es una locura, realmente no esperaba tanto, me imaginé que podía llevar la atención porque es la primera vez que se hace en la Argentina, de llevar un micro lleno de perros, pero no esperé este revuelo realmente. Desde el martes no me paran de llamar de todos lados, personas que quieren contratar servicios, o simplemente para felicitarme, se armó una locura y estoy feliz, muy cansada, pero contenta”.

El impacto de esta historia hace reflexionar acerca de considerar nuevas formas de mejorar la vida de los perros y destaca la importancia de crear espacios donde puedan disfrutar de un paseo completo. De esta manera, Bárbara demostró que con pasión, creatividad y dedicación, es posible convertir un proyecto simple en un fenómeno que tocó los corazones de personas de todo el mundo.

Bárbara Jaidar, creadora de @cristinalaperra.servicios Gentileza

“Mi amor por los animales vino conmigo. desde que nací mi mamá me decía que quería estar con todos los perros que me cruzaba, y en mi caso no teníamos ninguno, así que surgió naturalmente”, concluyó con orgullo.