Para qué sirve el pequeño agujero del cortaúñas

El cortaúñas, también conocido como alicate, una herramienta fundamental en la higiene personal que está presente en casi todos los hogares, esconde un detalle de diseño cuya utilidad pasa desapercibida para muchos: un pequeño orificio. Este componente, varias veces confundido con un mero elemento estético, cumple funciones prácticas que van más allá del simple corte de uñas y que, para sorpresa de usuarios en todo el mundo, facilitan su transporte y almacenamiento.

La función primordial de este diminuto agujero es permitir que el cortaúñas sea enganchado a un llavero o a una cadena. Esta capacidad de sujeción lo convierte en un accesorio fácilmente transportable, ideal para quienes necesitan tenerlo siempre a mano, ya sea en viajes o en el día a día. La revelación de este propósito, que a menudo pasa desapercibido, generó asombro en redes.

El agujero del cortaúñas tiene una función que no muchos conocen (Fuente: Pixabay)

Más allá de la portabilidad, el orificio también es clave para evitar extravíos, una preocupación común con objetos pequeños. Permite colgar el cortaúñas en un gancho estratégico en el baño, dentro de un botiquín o neceser, o incluso junto a las llaves de casa, manteniéndolo siempre organizado y accesible. De esta manera, es más complicado perderlo de vista y siempre se podrá hacer un uso práctico y rápido del mismo.

Una utilidad menos conocida, pero igualmente práctica, es la posibilidad de utilizar el orificio para doblar cables o alambres. Al introducir el material en el agujero y aplicar presión con el cortaúñas, se logra un doblado más preciso y uniforme. Esta capacidad resulta un recurso valioso para quienes no disponen de herramientas específicas en el hogar, ya que ofrece una solución ingeniosa ante la necesidad de moldear pequeños filamentos.

El cuidado de las uñas es fundamental para una buena salud Canva

Además del orificio, el cortaúñas también suele incorporar otras herramientas multifuncionales que amplían su versatilidad. Uno de los apéndices más comunes es una pequeña lima de uñas, generalmente plegable y anclada al cuerpo del cortaúñas, la cual resulta muy útil para retoques rápidos o emergencias. Asimismo, muchos modelos incluyen una pequeña punta o espátula que puede tener múltiples usos: desde limpiar la suciedad que se acumula debajo de las uñas, remover cutículas con delicadeza, o incluso servir como un mini destornillador para ajustar piezas pequeñas. Esta misma espátula puede ser empleada para abrir sobres o paquetes con facilidad. Otras funcionalidades mencionadas son para pelar cables o abrir cáscaras de frutos secos.

El cortaúñas, cuya invención en 1875 buscó reemplazar métodos menos precisos, es fundamental para la salud de las uñas. Expertos recomiendan un corte redondeado para evitar la “uña encarnada” y enfatizan que su uso adecuado previene deformaciones y complicaciones.

Cómo cuidar las uñas con el cortaúñas

Un estudio que publicó la revista de acceso abierto Physical Biology, analizó la tendencia de decorar y aplicar diferentes productos químicos en las uñas, que pueden dañarlas y perjudicar la salud de las manos a largo plazo.

“Es increíble lo que algunas personas están dispuestas a hacer para que sus uñas se vean bien, pero, a la vista de los resultados, nuestra sugerencia a los fanáticos de la belleza de las uñas es que opten por dejar bordes rectos o parabólicos cuando las recortan; de lo contrario, se puede amplificar el desequilibrio de las tensiones y derivar en enfermedades graves”, explicaron los autores.

Las uñas de los pies suelen traer problemas a los usuarios que no se las cortan correctamente

Además, insistieron en la utilización de los alicates o cortaúñas, debido a que permiten un moldeado adecuado que previene una deformación a largo plazo y cualquier futura complicación en la salud. “La investigación mostró que cuando se rompe el equilibrio entre la tensión de crecimiento y la tensión adhesiva es cuando pueden surgir las tensiones residuales y cambiar su forma con el tiempo”, añadieron los expertos.