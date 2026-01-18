Para qué sirve tirar vinagre en el inodoro

La limpieza del baño de una casa es indispensable al ser uno de los lugares que más se frecuenta. Dentro de este habitáculo, un sitio al que se le debe tener cuidado es al inodoro, donde, por lo general, se concentran las bacterias y los gérmenes que traen las famosas manchas de sarro.

Esas persistentes manchas de tono amarillento son difíciles de quitar si persisten en el tiempo. Las mismas son el resultado de la acumulación de minerales disueltos en el agua, calcio y magnesio que generan ese aspecto desagradable a la vista. Es por eso que los expertos idearon una solución natural y económica basada en la combinación de vinagre blanco y limón.

Cómo limpiar el inodoro en menos de un minuto

La eficacia de esta propuesta radica en la acción de sus componentes ácidos. El ácido acético del vinagre blanco y el ácido cítrico del limón trabajan en conjunto para ablandar y disolver los depósitos minerales de sarro, facilitando su eliminación. Este método no solo es seguro y económico, sino que también deja un aroma fresco en el ambiente, una ventaja frente a productos químicos más agresivos que no solo dañan el material del inodoro, sino que ofrecen una solución parcial.

Para aplicar esta fórmula, habrá que verter tres tazas de vinagre blanco en el inodoro, asegurándose de que el líquido supere la línea de sarro visible. Luego, se agrega el jugo de cuatro limones. La mezcla debe actuar durante un mínimo de media hora; para manchas más resistentes, se recomienda dejarla reposar toda la noche, lo que potenciará el ablandamiento de la sustancia.

El truco del vinagre para combatir las manchas de sarro

Transcurrido el tiempo de acción, y utilizando guantes para protección, se frotan las superficies afectadas con un cepillo de dientes viejo o uno de cerdas suaves. Se observará cómo el sarro se desprende con facilidad. Posteriormente, se enjuaga el área con agua limpia y se seca con un paño suave, un paso crucial para prevenir nuevos depósitos y mantener el brillo. Si el sarro persiste, se puede añadir bicarbonato de sodio a la mezcla, incrementando su poder de limpieza.

Otras fórmulas para combatir el sarro

Más allá del vinagre y limón, existen otras opciones para combatir el sarro del inodoro. Una alternativa combina bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Se forma una pasta con 125 ml de agua oxigenada y cuatro cucharaditas de bicarbonato. Con una esponja, se esparce en las zonas afectadas y, tras unos veinte minutos, se enjuaga con agua limpia.

Otra sugerencia, que puede sonar curiosa pero es eficaz, es el uso de bebida cola. Se aplica una lata de 350 ml sobre las áreas con sarro y se deja reposar por una hora antes de frotar con un cepillo. Para completar el proceso y neutralizar olores, se puede aplicar la mezcla de bicarbonato de sodio y limón.

Cómo eliminar el sarro del inodoro en simples pasos (Fuente: Istock/vladans)

Para el sarro que está extremadamente incrustado, el amoníaco ofrece una solución más potente, aunque requiere precauciones. Es fundamental usar tapabocas y guantes debido a su fuerte composición química. Se llena un balde hasta la mitad, se vierte en el inodoro y se añade un chorro de amoníaco. Tras esperar a que se diluya, se frotan las partes afectadas con un cepillo o esponja.

Finalmente, la piedra pómez, conocida por sus propiedades abrasivas, también puede eliminar el sarro. Con guantes, se humedece la piedra en agua caliente y se frota sobre el sarro, restaurando el blanco en minutos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA