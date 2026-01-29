Expertos en higiene promueven el uso de vinagre en las entradas de las viviendas. La aplicación de este producto de origen natural permite el saneamiento profundo de las áreas que conectan el interior con la vía pública. Los especialistas destacan la capacidad de esta sustancia para neutralizar agentes externos y restos de suciedad que deposita el calzado.

Rociar vinagre en la entrada de una casa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

El uso de este líquido ácido cumple una función dual de desinfección y desodorización profunda en el hogar. La técnica permite eliminar bacterias y microorganismos que ingresan mediante los zapatos o las mascotas desde la calle.

Según el Feng Shui, ciertas plantas en la entrada del hogar pueden atraer prosperidad y buena energía (imagen ilustrativa) Foto: FreeP¡CK

El producto también actúa sobre la percepción del ambiente al neutralizar aromas desagradables sin necesidad de fragancias artificiales. En términos simbólicos, disciplinas como el Feng Shui sugieren esta práctica para remover la energía estancada y favorecer la armonía doméstica.

Ventajas del vinagre blanco en la limpieza del hogar

La entrada de una casa representa uno de los sectores con mayor acumulación de polvo y humedad. El flujo constante de personas favorece la presencia de agentes patógenos en el suelo y las esquinas. Frente a esta situación, el empleo de sustancias naturales garantiza una higiene superior.

El vinagre blanco surge como un recurso seguro para familias con niños o animales domésticos. Su aplicación purifica el aire y prescinde de componentes industriales que suelen provocar alergias. A diferencia de los productos comerciales, este líquido no enmascara los olores sino que los neutraliza de raíz.

Vinagre blanco para limpiar todo el baño

Los especialistas en limpieza natural destacan que el uso del producto en zonas de alto tránsito resulta fundamental para mantener la salubridad. Las superficies tratadas con esta solución presentan una reducción significativa de microorganismos.

Técnicas de aplicación y frecuencia recomendada

El procedimiento para implementar este hábito de aseo destaca por su simplicidad. El usuario requiere la preparación de una mezcla con agua en un balde. Resulta fundamental humedecer un trapo limpio y escurrir el exceso de líquido antes de pasarlo por la superficie. El foco del trabajo debe estar en las zonas donde se depositan las bolsas y el calzado tras llegar de la calle. La eficacia del método depende de la cobertura total del piso en el sector de entrada.

El vinagre, el ingrediente clave para tener cristales impolutos y sin rastros de suciedad

La periodicidad de esta tarea varía según las necesidades de cada familia. El consejo general establece la realización de este proceso al menos una vez por semana en condiciones normales. Si la casa cuenta con mascotas o presenta niveles altos de humedad, la frecuencia debe subir a cada tres o cuatro días. El uso recurrente del líquido evita la formación de focos infecciosos y mantiene el ambiente fresco.

El rol del Feng Shui y la armonía ambiental

Más allá de los beneficios físicos, la limpieza de los ingresos posee una dimensión vinculada al bienestar emocional. Diversas corrientes de pensamiento aseguran que los accesos descuidados retienen cargas negativas que afectan el clima interno. El uso del producto en estas áreas busca cortar la pesadez ambiental.

El Feng Shui propone hacer una limpieza profunda del hogar

La acumulación de objetos o suciedad en el umbral obstruye la circulación de lo que el Feng Shui define como energía vital. La aplicación del líquido en las esquinas o cerca de la puerta principal funciona como un escudo.

Esta acción busca “proteger y equilibrar el hogar ante la densidad energética” según consignó un estudio especializado. El mantenimiento regular de este sector transforma la sensación de los habitantes al ingresar a la vivienda. La limpieza profunda genera una percepción inmediata de ligereza y bienvenida para quienes cruzan la puerta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.