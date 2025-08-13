Pidió vacaciones, viajó a Europa y perdió su trabajo por un error de su jefe

En redes sociales circuló el video de una joven mexicana, identificada como Isa González, quien compartió la historia de la ocasión en la que perdió su trabajo por un error de su jefe. “Al menos cumpliste tu sueño y viajaste a Europa”, se puede leer al inicio del clip, mientras aparece la mujer con lágrimas de emoción en los ojos tras llegar por primera vez al lugar que tanto había anhelado.

Unos segundos después, la joven explica que si bien su visita al continente fue una maravilla, cuando regresó a su país para retomar sus responsabilidades laborales se enteró de que estaba despedida. González señaló que cuando hizo la petición de sus días libres indicó que las vacaciones serían “sin goce de sueldo”, por lo que consideró que esto facilitaría el trámite de su permiso.

Una joven se quedó sin trabajo por culpa de su jefe y lo expuso en redes

Para su sorpresa, cuando habló con el personal de Recursos Humanos, ellos le revelaron que la solicitud nunca llegó porque su jefe jamás la envió y tampoco notificó la ausencia de la empleada. Sin embargo, lo que más generó indignación en redes sociales fue que la joven trabajó 15 días y al poco tiempo le informaron que ya no podría permanecer en la empresa por “incumplimiento de contrato”.

La situación de González generó tanto malestar en los usuarios de TikTok que algunos le recomendaron colocar una queja en el Ministerio del Trabajo, ya que era injusto que su jefe no se hiciera responsable. Sumado a esto, la joven señaló que las personas de Recursos Humanos le dijeron que no estaban enterados de su situación y que ya no era parte de la empresa, por lo que la despidieron sin pagarle los 15 días trabajados.

La mujer había trabajado solo 15 días para la empresa (Foto: Instagram @isagonzalez_h)

Otros usuarios aprovecharon la sección de comentarios para compartir sus experiencias. “Me pusieron un acta administrativa porque me salí del trabajo para ir al funeral de mi abuelita. Cuando pedí permiso me lo negaron por no ser familiar directo como papás o hermanos y “Amiga, al menos fue por ir a Europa, a mí me corrieron por estar embarazada”, fueron algunos de ellos.

*Por Stephany Guzmán Ayala