Capturó un bagre de casi tres metros y las imágenes son impresionantes: “Luché 50 minutos”

La pesca es un deporte que puede ayudar a quienes lo practican a relajarse y conectar con la naturaleza, sin embargo, en este caso fue todo lo contrario. Un pescador en República Checa atrapó un enorme bagre de casi tres metros tras una ardua batalla de 50 minutos y las imágenes de la captura se volvieron virales en redes sociales por el tamaño del ejemplar.

Jakub Vagner, de 43 años, realizó la impresionante pesca en el embalse de Vranov, al sur de Praga, y afirmó que devolvió el enorme pez al agua tras fotografiarlo. Las imágenes mostraron al pescador profesional en aguas poco profundas, sosteniendo la enorme cabeza del pez a su lado. A través de su cuenta de Instagram, el hombre contó como fue la experiencia de atrapar este monstruo de río.

El pescador relató toda su experiencia en su cuenta de Instagram

Vagner contó que vio por primera vez al pez a la luz de la mañana mientras se desplazaba junto a una saliente rocosa. Lanzó su caña especialmente hecha a medida para pescar peces de este tamaño y esperó. “Pasaron diez minutos y no ocurrió nada. De repente, se dio la vuelta y fue directo a mi trampa”, relató en su cuenta de Instagram. Lo que siguió después fue, según sus palabras, “la batalla más dura” que tuvo en su vida con un bagre.

“El bagre claramente no quería esperar. Dio un fuerte mordisco, giró sobre su eje y se quiso escapar. En mis ojos, pánico, y en un segundo, la decisión. Me lancé tras él como una flecha. Llevaba puestas las aletas y debajo de mí había ocho metros de agua. Palpé la cola que se alejaba, me acerqué a su cabeza y rápidamente le metí la mano en la boca”, aseguró el hombre. En el video que compartió en sus redes sociales se vio cómo el enorme pez era capaz de mover su bote inflable con facilidad.

El hombre marcó un nuevo récord para su país (Foto: @jakubvagner_official)

“Por suerte, el pez también me ayudó, porque enseguida se enganchó de mi mano, así que más bien fue él quien me agarró a mí. De alguna manera conseguí, con mis últimas fuerzas, salir a la superficie, agarrarme al bote y llegar a la orilla”, siguió el relato.

Vagner llamó a un amigo para que lo ayudara antes de finalmente arrastrarlo hasta la orilla. “Luché 50 minutos, estaba medio agotado junto a mi bote. Yo temblaba, completamente exhausto”, reconoció.

Jakub junto a su compañero disfrutando de su hazaña (Foto: @jakubvagner_official)

Junto a su compañero ya cerca de tierra firme pudieron medir al bagre: tenía una longitud de 2,68 metros. “No solo era largo, sino también brutalmente alto y ancho, un pez hermoso, casi perfecto, con potencial para crecer aún más”, aseveró el especialista. Vagner afirmó que atrapar peces grandes “no es solo cuestión de pasión, también es cuestión de moral, dedicación y determinación”, y explicó que nunca mata a los peces que captura, con la esperanza de que estos sigan creciendo.

Este nuevo ejemplar marcó el récord de la pesca más grande en República Checa. Con 268 centímetros, la captura batió por 4 centímetros el propio récord anterior que mantenía Vagner. En octubre de 2024, el pescador había establecido la mejor marca nacional al atrapar un pez de 264 cm, también en el embalse de Vranov.