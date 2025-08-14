Ponen en venta al superyate de Bill Gates: es inteligente y tiene cuatro pisos, pista de aterrizaje y cancha de básquet

Bill Gates es conocido en el mundo entero por ser cofundador de Microsoft y uno de los magnates más importantes de los Estados Unidos. Es por eso que con su dinero logró invertir en grandes proyectos de tecnología del futuro, uno de ellos es el imponente Breakthrough. Calificado como “el yate más extraordinario jamás construido”, esta embarcación saldrá a la venta por primera vez en el próximo Salón Náutico de Mónaco. Con un precio estimado de 645 millones de dólares, la embarcación de 118,8 metros de eslora combina lujo extremo con tecnología sustentable y fue reconocida como el primer superyate net zero propulsado por hidrógeno.

El Breakthrough cuenta con una cancha de básquet, pileta climatizada, 15 camarotes, área de aterrizaje para helicópteros, hospital privado, varias bibliotecas, cine, jacuzzis y una cubierta principal diseñada como una exclusiva casa adosada de cuatro niveles para el propietario. Esta zona privada incluye dos dormitorios, baños dobles, vestidores, gimnasio, despensa, oficinas con chimenea, salón principal, ascensor, una amplia escalera rodeada de estanterías y un área de servicio para el personal que acompaña a los viajeros.

El superyate tiene capacidad para albergar a 30 invitados en 15 camarotes (Foto: Edmiston)

La embarcación, diseñada por RWD y construida por Feadship, dispone de cinco cubiertas sobre la línea de flotación y dos por debajo. Sus 14 balcones retráctiles se despliegan con un botón, nivelándose con el interior para ampliar el espacio habitable. El diseño interior combina mármol, cuero, ratán, roble encalado y telas texturizadas, que crean una atmósfera de lujo costero.

El Breakthrough es también un referente en innovación medioambiental. Funciona con hidrógeno líquido almacenado a -253 °C y un sistema de celdas de combustible de última generación, cuya energía térmica se reutiliza para calentar piscinas, salas de vapor y suelos radiantes. En viajes largos, puede utilizar biocombustible de segunda generación, lo que reduce un 90% las emisiones contaminantes.

Así es el superyate de Bill Gates

A pesar de que el barco es considerado propiedad de Bill Gates, se conoció que el empresario nunca piso la embarcación. “Gates nunca ha disfrutado de sus comodidades, o siquiera ha subido a bordo”, informó Luxury Launches. Uno de los interesados más nombrados en los últimos días para adquirir esta maravilla es Patrick Dovigi, director ejecutivo de Green For Life Environmental.

Más allá de los rumores, el comerciante Edmiston, quien se encuentra a cargo de la venta, aseguró que aún no hay un comprador firme y sostuvo que el Breakthrough “será el yate que lo cambiará todo, marcando un antes y un después en la industria naval de lujo”, lo que alentó a más multimillonarios a interesarse por el mismo.

¿Qué son las pilas de combustible de hidrógeno que utiliza este yate?

Las pilas de combustible de hidrógeno generan electricidad al combinar hidrógeno y oxígeno en placas tratadas especialmente, lo que produce energía y agua como únicos subproductos. Este proceso alimenta una batería y un motor, y se caracteriza por ser silencioso y respetuoso con el medio ambiente.

La tecnología, que se utiliza en automóviles, autobuses, trenes e incluso aviones, almacena el hidrógeno en tanques de combustible revestidos de aluminio que se sellan automáticamente en caso de accidente para evitar fugas. El oxígeno, en cambio, se toma directamente del aire a través de entradas específicas.