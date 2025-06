Las tres profesiones que deberías estudiar y que sobrevivirán a la Inteligencia Artificial, según Bill Gates

El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) creció de manera exponencial en los últimos años y, específicamente durante 2024, su impacto en la comunidad resultó innovador. Más allá de un simple texto generado por ChatGPT, este tipo de innovación llegó para quedarse y expandirse a todas las áreas laborales como la medicina y la agricultura, a excepción de tres, en las que Bill Gates predijo que el ser humano no podrá ser reemplazado.

En una entrevista concedida en marzo de este año a Jimmy Fallon, en The Tonight Show Starring, el fundador de Microsoft se refirió al momento de transformación profunda que atraviesa la humanidad, camino a una nueva era, en la que ya no será imprescindible en muchos ámbitos. Por eso, alentó a todos a especializarse en tres carreras, en particular que, según su visión, difícilmente puedan ser ocupadas por la IA.

Bill Gates revela los tres trabajos que no serán reemplazados por la IA

Los seres humanos no serán desplazados por la IA en estas tres profesiones:

1. Biología

Según explicó Gates, la Inteligencia Artificial tiene la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos y funciona como respaldo en la toma de decisiones. Sin embargo, no posee pensamiento crítico ni capacidad analítica en contextos reales. Su percepción se basa en información comparativa cargada por personas, pero carece de rigor científico y técnico propio.

Por eso, destacó: “Los biólogos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo humano y los descubrimientos médicos. Incluso con la ayuda de la IA, formular hipótesis y lograr avances conceptuales sigue siendo una tarea profundamente humana.”

En pocas palabras, el descubrimiento científico necesita de la mente y la intuición humanas. Esta tecnología no “piensa” de forma creativa ni se adapta a la realidad del mundo. La IA puede sugerir teorías, pero son los científicos quienes realizan los ensayos, cuestionan sus métodos y evalúan los riesgos.

La biología es uno de los campos irremplazables por la IA, según Gates, es necesario del descubrimiento científico para avanzar como sociedad (Fuente: Pexels)

2. Programación

Los desarrolladores de software son esenciales para construir, supervisar y adaptar los propios sistemas de IA que están transformando otros sectores. Aunque esta tecnología puede trabajar más rápido que un programador junior, comete errores y puede fallar en la implementación. Por eso, es clave el análisis y la coordinación humana previa.

La IA sigue patrones, pero no puede crear sistemas complejos y escalables como lo hacen las personas. No es capaz de comprender la experiencia del usuario, la visión del producto ni las necesidades del negocio. “Podrá respaldar el desarrollo de software y la creación de sistemas complejos o innovadores, pero seguirá requiriendo conocimiento y adaptabilidad humana”, sostuvo el magnate.

3. Energía

Los profesionales del sector energético son indispensables para atender las “impredecibles necesidades de un clima global cambiante”. Esta es un área que no puede ser controlada completamente por la Inteligencia Artificial debido a la delicadeza de las decisiones que implica: desde el manejo de centrales nucleares hasta redes eléctricas o represas.

Pueden existir riesgos en su forma de gestionar el flujo y la demanda, además de que carece de pensamiento crítico respecto a las necesidades poblacionales. Si bien es útil para analizar datos, las políticas y decisiones deben seguir en manos humanas.

Bill Gates adelantó que la IA no podrá controlar las fuentes de energía, sería peligroso para la humanidad (Fuente: Pexels)

En tono de broma, Gates agregó que hay una disciplina que la IA probablemente nunca podrá reemplazar: el deporte. “Sabés, como en el béisbol, no querremos ver a las computadoras jugar al béisbol”, dijo, y remató: “Habrá cosas que nos reservamos para nosotros”.

A pesar de que el futuro es incierto y muchos puestos de trabajo podrían desaparecer, Gates se mostró optimista. Aseguró que el uso de la IA en áreas estratégicas como la medicina, la educación y la agricultura podría mejorar la calidad de vida humana. Según su visión, en los próximos diez años una gran parte de los trabajos serán transformados o reemplazados por esta innovadora herramienta.