Por qué a las personas más exitosas les producen miedo los halagos, según Harvard

Las personas siempre están en búsqueda del éxito, pero cuando llega y reciben halagos, no son capaces de aceptarlo, debido a que les da miedo defraudar a ese individuo que tanto los ayudó. Es ahí cuando comienza a aparecer la inseguridad. Aunque estas ideas suelen normalizarse, hay quienes no logran salirse del ciclo negativo y pueden comenzar a sufrir el síndrome del impostor. En la actualidad, donde existen comparaciones constantes, el problema se intensifica.

Según el experto en felicidad de la Universidad de Harvard, Arthur Brooks, en un artículo en The Atlantic, nadie se libra de sentirse así. Tanto así, que muchas de las personas exitosas pueden sentir que no merecen tantos elogios. “Para muchos de estos triunfadores, cuantos más elogios reciben, más les preocupa estar engañando a los demás. Ni siquiera hace falta ser un genio para sentirse un impostor”, argumentó Brooks.

El síndrome del impostor suele aparecer cuando se enfrentan a nuevos desafíos o logros (Foto: FreeP¡CK)

Para el experto, las redes sociales se volvieron la plataforma perfecta para mostrar la vida ideal de muchos, en la que esconden todo lo negativo y solo exhiben lo positivo. Esto hace que las personas vivan en constante comparación con otras. “En el entorno actual, cuando la gente publica una imagen en redes sociales que acentúa lo positivo y oculta lo negativo, cualquiera puede sentirse un fracaso y un farsante”, argumentó Arthur Brooks.

¿Qué es el síndrome del impostor?

Estas situaciones son más habituales de lo que muchas personas piensan, pero cuando reconocen que no están actuando de la mejor manera, es entonces cuando comienzan a cambiar su actitud. “El hecho de que tengas esa preocupación significa que probablemente no seas una farsante; el verdadero farsante está convencido de no serlo”, aseguró. Para el especialista, quienes padecen el síndrome del impostor, si no buscan la ayuda necesaria, pueden ver afectada su felicidad. Por ello, siempre deben consultar a un especialista en la materia.

Por Wendys Pitre Ariza