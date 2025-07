Por qué algunas personas odian festejar su cumpleaños, según la psicología

El día de cumpleaños para algunas personas puede significar un momento muy especial y hasta una fecha muy esperada para celebrar con sus familiares y amigos. Sin embargo, hay otras que no lo disfrutan e incluso odian cuando llega el aniversario de su nacimiento. En muchos casos, no se sienten cómodas como el centro de atención o experimentan ansiedad social ante la idea de organizar o participar en reuniones. La psicóloga Vianney Esparza habló sobre este tema en sus redes sociales y aseguró que el rechazo puede estar relacionado con la infancia y la forma en que los niños fueron criados.

Sobre las personas que dicen que no les gusta festejar, ser abrazados, tener atención y recibir mensajes de cariño, la especialista opinó: “Al contrario de lo que parece, son las que más lo necesitan. ¿Por qué? Porque probablemente nunca recibieron esa atención en sus cumpleaños anteriores cuando fueron niños“.

Es importante que tanto niños y adultos puedan celebrar su cumpleaños (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

Los cumpleaños son de suma importancia en el desarrollo del ser humano. “No solamente se trata de la torta, de la fiesta, si nos celebraron, si nos disfrazaron o de cuánto se gastó en la piñata. Se trata de hacernos sentir queridos, de hacernos sentir valorados, de hacernos sentir amados, de recibir esta atención de la familia, personas que nos rodean“, explicó.

Y continuó: “Esto genera un sentido de pertenencia, de integridad, de aceptación, de validación, de amor, entre muchísimas otras cosas más que nos vamos a llevar a la vida adulta”. Por eso, Esparza puso especial énfasis en celebrar los cumpleaños a los más pequeños para que no lleguen con “ese vacío a la adultez”. “Siempre tenemos que hacer sentir amados, valorados a los niños, en general, pero sobre todo en los cumpleaños”, agregó.

La psicóloga reflexionó sobre cómo impacta la falta de atención y cariño de la infancia en la vida adulta: “De verdad, no es justo llegar a la adultez, no saber lidiar con un poquito de atención y no sentirnos merecedores de estas cosas que deberían de ser bonitas. Todos merecemos algo bonito, generalmente en la vida, pero sobre todo en los cumpleaños".

Es fundamental que los niños se sientan valorados, amados y merecedores de celebrar su cumpleaños (Foto de carácter ilustrativo: Freepik) Darina

Asimismo, incentivó a que los adultos se preocupen por el peso emocional sobre los niños. “No le dejés la misma herida, rompé ese patrón, cambiá esta parte. Ayudemos a crear recuerdos bonitos que más adelante se conviertan en herramientas de vida”, sintetizó.

En esta misma línea, Brooke Camporeale, coach especializada en traumas, también analizó por qué las personas odian festejar su cumpleaños. A través de un video en TikTok, aseguró: “La razón por la que odiás tu cumpleaños es porque fuiste criado por padres emocionalmente inmaduros o narcisistas que constantemente te hicieron sentir que no eras lo suficientemente bueno”.

Es por eso que, según Camporeale, cuando llega el cumpleaños, en lugar de pensar en los logros, avances y los distintos motivos que hay para festejar, lo viven como un recordatorio de que no merece ser celebrado. “No podías hacer nada bien, siempre estabas estorbando. Y cuando llega tu día, en lugar de verlo como una celebración de todo lo que lograste durante el año, lo ves como algo que no merecés porque siempre fuiste una molestia para quienes se suponía que debían amarte incondicionalmente”, concluyó.