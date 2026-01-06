¿Por qué se le pone huevo a la rosca de Pascua?

Existen diversas creencias sobre el origen de la rosca de Pascua en Occidente, pero la que mayor documentación tiene, habla de un surgimiento de los rituales gastronómicos paganos durante la época romana. Con el paso de los siglos se transformó en un símbolo de la cristiandad que tiene en la superficie huevos duros, algo que parece inaudito, pero que esconde un significado profundo. Enterate de qué se trata a continuación.

En un principio, la rosca de Pascua surgió como parte de una ofrenda pagana a las Saturnales romanas. Era un obsequio dulce a la Tierra que consistía en un bizcocho hecho con harina, miel, higos y frutos secos. Al mismo tiempo, los germánicos utilizaban huevos y conejos de pastelería, decorados y que simbolizaban la fertilidad. Más adelante, ambas tradiciones se unieron en una sola.

Rosca de Pascua originaria del pueblo de Brez, en Italia, predecesora de la que más tarde se creó en Bolonia y que ganó fama internacional (Fuente: Italia.it)

Más cercano en nuestro tiempo, las regiones que ahora pertenecen al norte de Italia desarrollaron una corona brillante y llamativa con la utilización de esa torta redonda romana. Se cree que el primero nació en el pueblo de Brez, en el Trentino Alto Adige, y su forma era la de un biscocho con azúcar granulada, popular en las bodas y en los festejos por la llegada de la primavera, la cual traería mayor luz solar y colmaría de colores los campos alpinos.

Ya para los siglos XVIII y XIX, en Bolonia, Italia, ese panificado se adoptó como complemento del huevo de Pascua. Era dulce, similar al panettone, pero redondo y con un centro hueco. Lo cierto es que, según el reconocido sitio que imparte cultura italiana, Italia.it, en cada región de ese país las panaderías idearon postres u opciones festivas para conmemorar la resurrección de Jesús.

Su aspecto redondo indicaba la vida eterna, la unión familiar y el ciclo vital de cada ser humano. Además, se le agregaron otros condimentos que la volvieron furor en toda Italia y más tarde en el resto de Occidente. El uso de la crema pastelera, las cerezas, los higos, y los frutos secos, la distinguieron por sobre otros platos típicos.

Rosca de Pascua con huevos en la superficie Archivo La Nacion

Con la ola inmigratoria a la Argentina durante los siglos XIX y XX, los italianos trajeron consigo esta tradición de comer rosca de Pascua como símbolo de la Semana Santa, la cual pasó a ser un alimento presente en la mesa de sus descendientes durante años. Hasta incluso en las panaderías todavía siguen con esa costumbre europea de fabricarlas con huevos en la superficie.

Por qué se le pone huevo a la rosca de Pascua

La tradición de colocar huevo sobre la rosca de Pascua también proviene de Italia. Allí era frecuente colocar huevos de chocolate, como un signo de fertilidad y del inicio de algo nuevo. Un momento bisagra para emprender nuevos caminos.

Aquella creencia devenía de la Semana Santa, con la crucifixión de Jesús y la posterior resurrección. Momento en que se consumía este panificado dulce repleto de huevos de chocolate en el centro.

Receta típica de rosca de Pascua

En la actualidad, se combinó el uso de los huevos de chocolate por el de huevo duro, que se implanta sobre la crema pastelera una vez que la rosca está cocida. La combinación de dulce con salado puede resultar atractiva para algunos paladares, pero en el trasfondo, el huevo es un amuleto para la prosperidad y sinónimo de Cuaresma, ya que en la antigüedad se esperaba hasta finalizar el período del ayuno para poder comerlos.