Los beneficios de poner sal gruesa en los zapatos durante la noche: los cinco pasos a seguir

Un ingrediente típico que tenemos en la cocina puede utilizarse para algo más que solo condimentar la comida. Aunque sea alta en consumo de sodio, lo cual no es tan recomendable, hay otras formas de utilizar la sal: ¿Cuáles son sus efectos y beneficios en, por ejemplo, el cuidado de los zapatos?

La sal contiene cloruro de sodio y bicarbonato de sodio, sales comunes que pueden ser de gran uso para la higiene personal de elementos de la casa y la ropa. Cuando se aplica sal en los zapatos, uno de los efectos prácticos que tiene esta acción es: absorber la humedad y alejar los malos olores.

La sal ayuda en la higiene del hogar con sus propiedades antibacterianas (Foto: Freepik)

Esto resulta bastante útil en espacios donde el clima es húmedo, como baños, cocinas, habitaciones mal ventiladas, pero también afecta a nuestro cuerpo, donde puede haber humedad en, por ejemplo, los pies que tienden a sudar en exceso. En este caso, agregar este condimento en los zapatos cuando no están en uso actúa como deshidratante, por lo que logra el objetivo de mantener los zapatos secos y frescos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que utilizar la sal de forma excesiva o en materiales delicados como la gamuza o el charol entre otros, puede causar efectos adversos como la aparición de manchas o incluso la descomposición del material.

El vinagre es indispensable para que la ropa quede libre de gérmenes

Asimismo, el cuero, por ejemplo, es un material delicado donde si la sal no se utiliza correctamente puede generar sequedad y manchas en el zapato. Otros materiales como la tela y los plásticos, suelen ser más resistentes a los efectos negativos del condimento.

Cinco pasos para eliminar los olores y la humedad

Limpiar el zapato en su interior sacudir o pasar un papel

en su interior sacudir o pasar un papel Elegir la sal : las sales gruesas y de mar absorben la humedad con mayor efectividad

: las sales gruesas y de mar absorben la humedad con mayor efectividad Introducir la sal en el zapato

Esparcir para que cubra del tobillo a la punta del pie

Dejar el mismo reposar durante la noche para mejor efecto. Retirarlo a la mañana siguiente y sacudir el interior

Este truco neutraliza olores, previene el moho y mejora la durabilidad del calzado. Sin embargo, hay otras alternativas que pueden utilizarse para las mismas funciones, por ejemplo el vinagre, el polvo para pies y el bicarbonato de sodio.

Otros usos para la sal

Uno de los lugares más comunes de la casa donde podemos encontrar humedad es en el armario, por lo que colocar una bolsa de tela impermeable con un poco de sal, renueva el ambiente y previene que la ropa y el espacio tengan mal olor.

Las manchas de vino son algunas de las más difíciles de sacar en la ropa blanca, pero no es imposible Freepik

La sal es una aliada en la limpieza del hogar. Otro uso que se le puede dar es en la pileta de la cocina. Cuando se tapa, un buen puñado de sal gruesa y una pava de agua hirviendo pueden salvarte del desastre. También, con solo dos ingredientes como la sal fina y un par de gotas de jugo de limón, se soluciona una mancha de vino y sangre, entre otras en la ropa blanca.