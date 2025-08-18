Qué alfajor argentino ganó el premio a Mejor alfajor triple del mundo

Entre el 15 y el 17 de agosto se llevó a cabo en el Pabellón 6 de Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires, la cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2025, que reunió a más de 120 marcas, entre artesanales e industriales, con el objetivo de ser reconocidas por sus recetas únicas y estilos. Después de un fin de semana a pura dulzura, el jurado -que se reparte entre argentinos y uruguayos-, eligió a la fábrica El Barrigón Chingolo en la categoría de Mejor Alfajor Triple del Mundo.

En una jornada donde productores de 12 países (en su mayoría Latinoamericanos), expusieron sus golosinas, la fábrica que se ubica en Monte Chingolo, Lanús, se llevó el oro y fue distinguida por la receta particular de su alfajor triple negro relleno de dulce de leche y frutilla -que además se quedó con la medalla de plata como Mejor Alfajor Industrial-. Cabe destacar que el año pasado ya había recibido una medalla por tener el de mejor dulce de leche.

Así fue el puesto de El Barrigón Chingolo en el Campeonato Mundial del Alfajor

Una de las características de estos productos es el volumen de relleno (75 g). Sus tapas son de masa de alfajor y relativamente finas, pero con una buena cantidad de dulce que hace la diferencia entre el resto. Además, tiene dos variedades, cubiertos de chocolate negro y blanco y otro donde también la masa está hecha con cacao -el mega negro-.

La fábrica se destaca por sus alfajores rellenos con 75 gramos de dulce (Fuente: Instagram/@elbarrigonchingolo)

El Barrigón Chingolo es una marca que se volvió conocida, no solo por su anterior presentación en el Campeonato Mundial, sino porque tienen una fuerte presencia en las redes sociales. En Instagram cuentan con más de 250.000 seguidores. Esto les permitió expandir su firma más allá de las fronteras del conurbano bonaerense y llegaron a provincias como Santa Fe y Córdoba.

El Barrigón Chingolo obtuvo el premio a Mejor Alfajor Triple con relleno de dulce de leche y frutilla (Fuente: Instagram/@elbarrigonchingolo)

En el último posteo que hicieron en sus redes sociales, donde informaron acerca del premio mayor con una foto arriba del escenario, sus dueños manifestaron: “Esto es nuestro, esto es de ustedes. ¡Vamos Barrigones!”.

Algunos de los comentarios de felicitaciones que recibieron los creadores de El Barrigón Chingolo (Fuente: Instagram/@elbarrigonchingolo)

En la sección de comentarios, decenas de seguidores y consumidores del alfajor, celebraron el galardón. Algunos de los mensajes que destacaron fueron: “Qué orgullo. Nos pusiste en lo más alto, de Chingolo para el mundo. Gracias totales chicos y felicitaciones”; “Los felicito, me volví fan desde el puestito del año pasado. Desde ese día no paré de comprar por internet y de regalarle a cada uno que conozco”; “Más que merecido ese premio, sigan así” y “De Chingolo para el mundo”.

Otras categorías y ganadores

En el primer puesto de Mejor Alfajor del Mundo 2025 se ubicó la golosina producida por la fábrica Chacra Los Retamos, del Hoyo, Chubut. Obtuvieron el galardón más importante por su alfajor de harina de nuez y dulce de leche con cobertura de chocolate blanco.

El oro en la categoría de Mejor Alfajor Industrial fue para Arbanit Fellow, con su alfajor de cucurucho con pasta de dulce de leche.

El primer puesto en Mejor Alfajor Tradicional estilo Marplatense fue para La Aldea, por su alfajor de chocolate relleno de extra dulce de leche bañado en cobertura chocolate blanco.

En el podio por la Mejor Galleta de Alfajor, Bacará obtuvo la medalla de oro gracias a su alfajor de dulce de leche cubierto con merengue italiano.