Qué alfajor argentino ganó el premio a Mejor alfajor triple del mundo
En la competencia, que reunió a 120 marcas de 12 países, se reconoció la producción de una fábrica industrial de Lanús; enterate todo sobre ellos
- 3 minutos de lectura'
Entre el 15 y el 17 de agosto se llevó a cabo en el Pabellón 6 de Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires, la cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor 2025, que reunió a más de 120 marcas, entre artesanales e industriales, con el objetivo de ser reconocidas por sus recetas únicas y estilos. Después de un fin de semana a pura dulzura, el jurado -que se reparte entre argentinos y uruguayos-, eligió a la fábrica El Barrigón Chingolo en la categoría de Mejor Alfajor Triple del Mundo.
En una jornada donde productores de 12 países (en su mayoría Latinoamericanos), expusieron sus golosinas, la fábrica que se ubica en Monte Chingolo, Lanús, se llevó el oro y fue distinguida por la receta particular de su alfajor triple negro relleno de dulce de leche y frutilla -que además se quedó con la medalla de plata como Mejor Alfajor Industrial-. Cabe destacar que el año pasado ya había recibido una medalla por tener el de mejor dulce de leche.
Una de las características de estos productos es el volumen de relleno (75 g). Sus tapas son de masa de alfajor y relativamente finas, pero con una buena cantidad de dulce que hace la diferencia entre el resto. Además, tiene dos variedades, cubiertos de chocolate negro y blanco y otro donde también la masa está hecha con cacao -el mega negro-.
El Barrigón Chingolo es una marca que se volvió conocida, no solo por su anterior presentación en el Campeonato Mundial, sino porque tienen una fuerte presencia en las redes sociales. En Instagram cuentan con más de 250.000 seguidores. Esto les permitió expandir su firma más allá de las fronteras del conurbano bonaerense y llegaron a provincias como Santa Fe y Córdoba.
En el último posteo que hicieron en sus redes sociales, donde informaron acerca del premio mayor con una foto arriba del escenario, sus dueños manifestaron: “Esto es nuestro, esto es de ustedes. ¡Vamos Barrigones!”.
En la sección de comentarios, decenas de seguidores y consumidores del alfajor, celebraron el galardón. Algunos de los mensajes que destacaron fueron: “Qué orgullo. Nos pusiste en lo más alto, de Chingolo para el mundo. Gracias totales chicos y felicitaciones”; “Los felicito, me volví fan desde el puestito del año pasado. Desde ese día no paré de comprar por internet y de regalarle a cada uno que conozco”; “Más que merecido ese premio, sigan así” y “De Chingolo para el mundo”.
Otras categorías y ganadores
En el primer puesto de Mejor Alfajor del Mundo 2025 se ubicó la golosina producida por la fábrica Chacra Los Retamos, del Hoyo, Chubut. Obtuvieron el galardón más importante por su alfajor de harina de nuez y dulce de leche con cobertura de chocolate blanco.
El oro en la categoría de Mejor Alfajor Industrial fue para Arbanit Fellow, con su alfajor de cucurucho con pasta de dulce de leche.
El primer puesto en Mejor Alfajor Tradicional estilo Marplatense fue para La Aldea, por su alfajor de chocolate relleno de extra dulce de leche bañado en cobertura chocolate blanco.
En el podio por la Mejor Galleta de Alfajor, Bacará obtuvo la medalla de oro gracias a su alfajor de dulce de leche cubierto con merengue italiano.
Otras noticias de Virales
"Estamos todos locos". Salió de un recital, pidió un Uber y quedó atónita cuando vio que el conductor era un reconocido actor
"Inspirar a otros". Mami Albañil: la influencer que empodera a mujeres y lanza la primera ferretería social rodante del país
"Era un churro bárbaro". Le preguntó a su abuela cuántos días tardó en casarse con su abuelo tras conocerlo y la respuesta lo sorprendió
- 1
El debut de Bautista Dadín en River no tuvo goles, pero sí una participación influyente en el 4-2
- 2
Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones
- 3
Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje
- 4
Superpotencia familiar: el secreto de los Mohr para tener una empresa agropecuaria que no para de crecer