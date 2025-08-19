El perfume árabe adictivo con notas de manzana y canela que es tendencia en Amazon EE.UU.

Los perfumes provenientes de Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región comenzaron en los últimos años a incrementar su presencia en la industria mundial. Sus composiciones duraderas, fragancias atractivas y diseños particulares de sus envases generaron una mayor demanda en Occidente. Entre tantas opciones, hay uno que es tendencia en Amazon Estados Unidos.

El perfume árabe que es tendencia en Amazon EE.UU.

En Estados Unidos, este fenómeno se refleja especialmente en las plataformas de venta digital. Amazon, principal punto de referencia para compradores, muestra un aumento constante en la demanda de perfumes árabes, sobre todo entre el público masculino.

De acuerdo con la lista de más vendidos de la plataforma, el Rasasi Hawas for Him se ubica en la primera posición. Incluso supera en popularidad a fragancias de firmas consolidadas como Versace Eros, Nautica Voyage y Armaf (también árabe), lo que confirma el interés por propuestas diferentes a las marcas tradicionales.

El Hawas for Him es el perfume más vendido de Amazon en EE.UU. Foto Facebook Rasasi Perfumes

A qué huele Rasasi Hawas for Him, el perfume árabe más vendido en Amazon

El éxito de Rasasi Hawas for Him se explica en gran medida por su fragancia, que combina ingredientes frutales, cítricos, especias y maderas en una fórmula equilibrada que le permite adaptarse a diferentes ocasiones.

En sus notas de salida se perciben la manzana, la bergamota, el limón y un toque de canela. En el corazón aparecen acordes de azahar, cardamomo y ciruela. Finalmente, las notas de fondo integran pachulí, ámbar gris, almizcle y maderas flotantes.

La marca lo describe como un perfume de carácter acuático y amaderado, diseñado para representar energía y dinamismo. Su versatilidad lo hace adecuado tanto para el entorno laboral como para reuniones sociales o momentos especiales.

“Captura el espíritu aventurero, explorador y evocador del hombre moderno. Esta fragancia chic tiene una actitud a juego”, se detalla en el sitio web oficial.

El perfume árabe tiene un valor de US$21,99 Foto Rasasi Store

Diseño y presentación del perfume Rasasi Hawas

La apariencia del frasco también juega un papel importante en su reconocimiento. La botella, en color gris transparente, está coronada por un tapón con forma de serpiente pitón y un empaque texturizado que refuerza la identidad de la marca.

Esta presentación busca diferenciarse dentro de un mercado competitivo, al mismo tiempo que lo convierte en una opción frecuente de regalo. Entre las fechas destacadas de consumo en EE.UU., como Acción de Gracias, aniversarios o celebraciones de fin de año, la fragancia es seleccionada por su relación precio y calidad.

El producto se comercializa en formato Eau de Parfum de 100 mililitros. En Amazon se ofrece por US$21,99, lo que le otorga una competitividad significativa frente a otros perfumes de diseñador con precios más altos.

Rasasi, una colección de perfumes árabes con diferentes ediciones

Rasasi lanzó varias versiones de esta línea, entre ellas:

Hawas Ice : con notas de salida con aroma de manzana congelada, bergamota de Italia, limón de Italia y anís estrellado de China.

: con notas de salida con aroma de manzana congelada, bergamota de Italia, limón de Italia y anís estrellado de China. Fire EDP : su nota de salida es la salvia esclarea francesa.

: su nota de salida es la salvia esclarea francesa. Pink : neroli esencial egipcio, canela, nuez moscada.

: neroli esencial egipcio, canela, nuez moscada. Limited Edition Pink x Ameni : contiene el mismo aroma que el Pink, pero con la diferencia de que el envase es una colaboración con el ícono de la moda de Medio Oriente, Ameni Esseibi.

: contiene el mismo aroma que el Pink, pero con la diferencia de que el envase es una colaboración con el ícono de la moda de Medio Oriente, Ameni Esseibi. Hawas for Her: manzana, pomelo, granada.

La diversidad de ediciones permite a la marca adaptarse a distintos perfiles de consumidores. Mientras Hawas for Him se orienta al público masculino con un carácter acuático-amaderado, versiones como Pink o For Her buscan captar la atención del segmento femenino.

Rasasi presenta alrededor de seis variedades distintas del Hawas, y anunció nuevas ediciones a estrenar Foto Facebook Rasasi Perfumes

¿Quién es el dueño de Rasasi?

Rasasi Perfumes es una compañía con más de cuatro décadas de trayectoria. Fundada en Dubai en 1979 por Abdul Razzak Kalsekar, la empresa se mantiene bajo la gestión familiar de sus seis hijos.

A lo largo de los años, la firma desarrolló un catálogo amplio que incluye fragancias orientales y occidentales. Sus productos se destacan por mantener estándares consistentes de calidad y por innovar en composiciones que fusionan tradición y modernidad.

Cómo aplicar este perfume y hacer que dure más tiempo

Para obtener mejores resultados, la compañía recomienda aplicar una o dos atomizaciones en puntos de pulso como muñecas, cuello y detrás de las orejas. Al ser una fragancia de larga duración, no se necesita aplicar en exceso.

Su fórmula está diseñada para permanecer activa durante varias horas, lo que constituye una de las características más valoradas por los usuarios. Al aplicarlo sobre piel limpia y seca, el aroma se proyecta de forma más eficaz y prolongada.