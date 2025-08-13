Perfumes “modo bestia”: las nueve fragancias más potentes para hombre que duran todo el día

Hay aromas sutiles, que acompañan discretamente, y otros que se imponen desde el primer instante y que marcan la presencia de quien los usa. Dentro de este segundo grupo se encuentran las fragancias “modo bestia”: intensos, profundos y con una fijación que se mantiene durante toda la jornada. Cargados de especias, maderas y toques dulces, fueron diseñados para no pasar inadvertidos. Estos son los nueve perfumes para hombre más potentes que se pueden conseguir en EE.UU.

Perfumes masculinos: las notas que definen la potencia

En el universo de las fragancias masculinas, ciertos ingredientes multiplican la intensidad y prolongan la duración. Entre ellos -destaca un informe de GQ- se encuentra el oud (madera apreciada en la perfumería árabe) que aporta una profundidad cálida.

Madera, cuero, cítricos, entre las notas que le dan intensidad a los perfumes masculinos Pilar Camacho� - LA NACION

La bergamota introduce un frescor cítrico que contrasta con las especias, mientras que el vetiver ofrece un carácter ahumado y masculino. Otros como el cuero, el almizcle, el neroli o el pachuli aportan capas aromáticas que enriquecen la mezcla. La haba tonka, dulce y avainillada, equilibra los matices más agresivos, y el iris brinda una sutileza floral que suaviza el conjunto.

Los 9 perfumes más intensos y duraderos para hombre

Sauvage Elixir – Dior: es la versión más especiada y robusta del clásico Sauvage . Combina notas frescas de cítricos con regaliz, nuez moscada y canela. La base de sándalo y vetiver se funde con lavanda y pachuli, creando una estela potente que acompaña durante todo el día. Ideal para quienes buscan presencia absoluta.

Gentleman Society Ambrée – Givenchy: ideal para citas nocturnas. Abre con bayas de enebro y nuez moscada, evoluciona hacia un corazón de madera de sándalo y tabaco, para cerrar con vainilla. Es una fragancia sensual que avanza en capas, como una cena completa embotellada.

Con notas frescas de cítricos con regaliz, nuez moscada y canela, la fragancia de Dior para hombres que dura todo el día

Rum Bay Rum – D.S. & Durga: inspirado en el Caribe, mezcla intensas especias con frescos acentos verdes y cítricos . Su aroma recuerda unas vacaciones tropicales, transmitiendo calidez y frescura a la vez. Es un perfume masculino con carácter exótico.

Born in Roma Yellow Dream – Valentino: perfecto para primavera y verano, destaca el jengibre acompañado de piña, cedro y mandarina italiana. Evoca el brillo dorado de Roma y combina dulzura con un punto especiado, ligero pero persistente.

Althaïr – Parfums de Marly: fragancia otoñal e invernal con almizcle, vainilla, praliné, cardamomo y canela. El resultado es cálido y reconfortante, similar a un postre especiado, con una proyección envolvente.

Zafferano – Acqua di Parma: su protagonista es el azafrán, que le da nombre. Ligero y elegante, es perfecto para la oficina porque no invade el ambiente. Funciona como un aroma unisex y versátil, ideal para compartir.

Marrakech Intense – Aēsop: inspirado en los mercados marroquíes, combina cardamomo, clavo y sándalo con flores y cítricos. Es intenso y exótico, ideal para quienes buscan una fragancia de autor y reconocible.

Blackpepper – Comme des Garçons: la pimienta negra es protagonista, acompañada de incienso, cuero, regaliz y almizcle. Su aroma es misterioso, sofisticado y con un toque sensual que deja huella en la memoria.

Obsession for Men – Calvin Klein: un clásico atemporal que mezcla canela, cilantro, mirra y nuez moscada con vainilla, almizcle y ámbar. Logra un equilibrio entre sensualidad y sobriedad, ideal tanto para la oficina como para encuentros especiales.

Born in Roma Yellow Dream. Eau de toilette de Valentino Valentino