Qué significa la expresión “después de un lustro”

Cada tanto, mientras leemos una noticia, un libro o incluso un comentario en redes sociales, aparece la expresión “después de un lustro”. Aunque muchos la usan para sonar formales o precisos, no todas las personas saben realmente qué quiere decir. En términos simples, un lustro equivale a un período de cinco años. Por eso, cuando alguien dice “después de un lustro”, se refiere a que algo ocurrió o volvió a suceder luego de cinco años.

La palabra lustro proviene del latín lustrum, un concepto que nació en tiempos de la Antigua Roma, alrededor del siglo VI a. C. La civilización romana celebraba cada cinco años una ceremonia llamada lustratio, un ritual de purificación colectiva que, además, cumplía una función administrativa clave.

La palabra lustro, que significa 5 años, tiene su origen en la antigua Roma y una tradición que consistía en hacer un censo de la población (Foto: Creada con Canva)

Según explicó Alfred López, escritor y divulgador de curiosidades, en su libro Ya está el listo que todo lo sabe, la lustratio consistía en un acto simbólico en el que se purificaba a los habitantes del Imperio. Para ello se les arrojaba agua sobre la cabeza utilizando ramas de laurel u olivo, prácticas asociadas a la protección y la limpieza espiritual.

Más allá del componente ritual, la ceremonia también servía para realizar el censo oficial de Roma, donde se contabilizaban ciudadanos, nacimientos y defunciones ocurridas durante los cinco años previos.

De este modo, la ciudad obtenía un registro preciso de su población y de los cambios ocurridos en ese período. Una práctica que se sigue utilizando en casi todos los países del mundo, aunque con períodos más prolongados, como en la Argentina, en la cual se realiza cada 10 años.

Un experto en lingüística explica qué es un lustro

Con lo cual este ciclo fijo de cinco años hizo que el intervalo entre una ceremonia y la siguiente pasara a denominarse lustrum, término que con el tiempo derivó en la palabra española lustro que utilizamos en la actualidad.