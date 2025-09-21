Qué significa la expresión latina “Carpe Diem” y cuál es su origen

La expresión latina "Carpe Diem" resurgió con fuerza en los tiempos actuales, luego de la pandemia, la consolidación de conflictos bélicos y la configuración de economías del mundo cada vez más volátiles. Ante este panorama, la humanidad se ve impulsada a “exprimir la vida al máximo”, adoptando un espíritu que invita a disfrutar el momento como si no hubiera un mañana. Esta filosofía, que la Real Academia Española (RAE) define como la “exhortación a aprovechar el presente ante la fugacidad del tiempo”, es una idea acuñada por el ser humano hace siglos.

Su origen se remonta al siglo I a.C., cuando el poeta Horacio acuñó el aforismo en sus célebres Odas. Específicamente, aparece en el undécimo poema del primer libro, una obra dedicada a su amada Leucónoe. Etimológicamente, la frase se compone de carpe, del verbo “carpo”, que en latín significaba “tomar” o “arrancar”, aunque también se empleaba en sentido figurado como “aprovechar” o “gozar”. A esto se le suma diem, que simplemente significa “día”. Así, la traducción literal y más extendida es “aprovechá el día” o “gozá de este día”.

El poeta Horacio fue quien popularizó el término

En el contexto original del poema, Horacio escribió “Carpe diem quam minimum credula”, frase que se popularizó como “aprovecha el día, no confíes en mañana”. El poeta lírico no solo instaba a gozar el presente, sino que lo hacía desde la profunda percepción de la inevitable senda que conduce a todo ser humano hacia la muerte. Esta conciencia de la finitud de la existencia es lo que dota a la expresión de su particular urgencia y profundidad.

A lo largo de la historia, el “Carpe Diem” se arraigó profundamente en diversas culturas, convirtiéndose en una idea básica que fue reinterpretada y reelaborada según las tendencias de cada época. Su influencia fue notable durante periodos como el Renacimiento, el Barroco y el Romanticismo, y su eco perdura hasta la actualidad. Esta filosofía encontró múltiples formas de expresión, manifestándose en la música, la pintura, el cine y, de manera muy destacada, en la literatura.

Los pensadores invitan a disfrutar la vida al ser conscientes de su final (Foto: Freepik)

Numerosos escritores ilustres plasmaron el “Carpe Diem” como un tópico literario recurrente. Entre ellos, Garcilaso de la Vega, en el siglo XVI, aconsejaba: “Coged vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre”. En la misma centuria, Luis de Góngora advertía: “Por eso mozuelas locas (...), quered cuando sois queridas, (...) mirad, bobas, que detrás se pinta la ocasión calva”. Ya en el siglo XX, la poeta Juana de Ibarbourou lo expresaba con una sensualidad directa: “Tómame ahora que aún es temprano y que llevo alias nuevas en la mano. (...) Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa”.

La filosofía del “Carpe Diem” continúa generando debates y reflexiones, ofreciendo infinitos ejemplos de su aplicación en la vida cotidiana. Sin embargo, más allá de las discusiones teóricas, su esencia invita a una acción inmediata: “Aprovechar el presente, ponerse a gozar de alegría y placer en este momento preciso”. Al fin y al cabo, la única certeza es la muerte y la finitud de la vida, por lo que el disfrute se vuelve un imperativo moral, según los pensadores más reconocidos.