Qué significa la popular frase en latín “Aude sapere”

Muchas personas se preguntan qué significa realmente la famosa frase en latín “Aude sapere” que también es conocida como “Sapere aude”. Más allá de su sonoridad clásica, este lema encierra una invitación profunda y atemporal: atreverse a pensar, a usar la propia razón y a buscar el conocimiento sin miedo. Desde su origen en la obra del poeta romano Horacio hasta su consagración por Immanuel Kant como bandera de la Ilustración, la expresión sigue vigente como un llamado a la libertad intelectual y al crecimiento personal.

El poeta Horacio introdujo esta idea en una de sus Epístolas, donde escribió: “Sapere aude, incipe” (“Atrévete a saber, comienza”). En aquel contexto, la frase era un estímulo a no postergar las decisiones importantes ni el aprendizaje, sino a dar el primer paso con determinación. Horacio resaltaba que quien se atreve a comenzar ya superó la mitad del camino.

Una de sus expresiones más famosas de Horacio es “Carpe diem” (aprovecha el día), que invita a disfrutar del presente sin obsesionarse por el futuro (Foto: IA)

Horacio (en latín Quintus Horatius Flaccus) fue un poeta y filósofo romano, nacido en el año 65 a. C. en Venusia (actual Italia) y muerto en el 8 a. C. en Roma. Es considerado uno de los más grandes líricos de la literatura latina, célebre por su estilo claro, reflexivo y cargado de sentencias morales. Cultivó principalmente la poesía en sus Odas, Epístolas y Sátiras, donde abordaba temas como la amistad, la naturaleza, el amor y la búsqueda de la vida equilibrada. Una de sus expresiones más famosas es “Carpe diem” (aprovecha el día), que invita a disfrutar del presente sin obsesionarse por el futuro.

Siglos más tarde, Immanuel Kant retomó esta máxima en su ensayo ¿Qué es la Ilustración? (1784) y la convirtió en el lema de toda una época. Para él, significaba la valentía de salir de la “minoría de edad” en la que muchas personas permanecen por costumbre o comodidad, y atreverse a usar la propia razón sin depender ciegamente de la autoridad de otros. En otras palabras, era una invitación a pensar por uno mismo y a construir una sociedad más libre y consciente.

Horacio dejó la frase ‘Aude sapere’, que invita a atreverse a aprender y a pensar por uno mismo, un mensaje que sigue vigente hoy (Foto de carácter ilustrativo: Frreepik)

En la actualidad, “Aude sapere” puede aplicarse a múltiples situaciones cotidianas. Desde la decisión de cuestionar una noticia antes de compartirla, hasta el esfuerzo de estudiar un nuevo idioma, emprender un proyecto personal o incluso cambiar de opinión tras una reflexión profunda. En cada uno de esos actos, grandes o pequeños, se refleja la esencia de esta frase: atreverse a aprender, cuestionar y crecer con autonomía.

Otras frases provenientes de la antigua Roma

Existen muchísimas frases célebres que todavía hoy se usan o inspiran:

Alea iacta est – La suerte está echada.

– La suerte está echada. Veni, vidi, vici – Vine, vi, vencí.

– Vine, vi, vencí. Carpe diem – Aprovechá el día.

– Aprovechá el día. Memento mori – Recordá que morirás.

– Recordá que morirás. Panem et circenses – Pan y circo.

– Pan y circo. Si vis pacem, para bellum – Si querés la paz, prepárate para la guerra.

– Si querés la paz, prepárate para la guerra. Mens sana in corpore sano – Mente sana en cuerpo sano.

– Mente sana en cuerpo sano. Amor vincit omnia – El amor lo vence todo.

– El amor lo vence todo. Divide et impera – Divide y vencerás.

– Divide y vencerás. Imperare sibi maximum imperium est – Gobernarse a sí mismo es el mayor poder.