Qué significa sentir una descarga eléctrica al tocar a alguien, según la ciencia

A todos nos pasó alguna vez ese pequeño choque eléctrico que sentimos al rozarnos con otra persona, un instante fugaz que sorprende y a veces provoca una reacción inesperada, y aunque parezca un fenómeno trivial o molesto, este choque es mucho más común de lo que solemos pensar. Según expertos, ocurre por la acumulación de cargas estáticas en la ropa o la piel que, al entrar en contacto, buscan equilibrarse al liberar una descarga eléctrica momentánea que refleja un desequilibrio físico que se corrige al instante.

La electricidad estática se genera cuando dos materiales entran en contacto y frotamiento, lo que provoca la transferencia de electrones de un material a otro. Esto deja un exceso de carga negativa en un objeto y una carga positiva en el otro. Cuando tocamos a otra persona o un objeto conductor, como una manija de metal, la carga acumulada se descarga rápidamente, produciendo el característico “chispazo”.

El paso de corriente entre personas sucede cuando hay un desnivel de cargas positiva o negativa en un átomo unknown

Asimismo, según se dio a conocer en un artículo de India Today, este fenómeno es más frecuente en invierno debido al aire seco, que dificulta la disipación de la carga eléctrica. Esto teniendo en cuenta que la humedad en el aire ayuda a que los electrones se liberen más fácilmente, mientras que en condiciones secas, la acumulación de carga es mayor.

¿Puede ser peligroso para la salud?

Los choques eléctricos producidos por la electricidad estática, aunque suelen ser molestos o causar sorpresa, en general no representan un riesgo para la salud humana. Estas descargas son muy breves y de baja intensidad, por lo que no dañan los tejidos ni afectan el funcionamiento del corazón, el sistema nervioso ni ningún otro órgano vital. Para la mayoría de las personas, son simplemente una sensación incómoda o un pequeño susto, pero no provocan efectos adversos a largo plazo ni consecuencias médicas.

Los consejos para reducir la acumulación de electricidad estática y evitar choques inesperados

Más allá de que no implica un riesgo para la salud, puede ser molesto para muchos, por lo que hay ciertas acciones que se pueden llevar adelante para que esto no ocurra. A continuación, algunas recomendaciones para evitar sentir choques eléctricos por electricidad estática:

Mantener la piel hidratada : La piel seca acumula más carga estática, por eso es importante usar cremas humectantes.

: La piel seca acumula más carga estática, por eso es importante usar cremas humectantes. Usar ropa de materiales naturales : Las fibras naturales como el algodón generan menos electricidad estática que las sintéticas (poliéster, lana).

: Las fibras naturales como el algodón generan menos electricidad estática que las sintéticas (poliéster, lana). Evitar el exceso de ropa sintética : Evitar usar prendas 100% sintéticas o combinarlas con algodón para reducir la acumulación de carga.

: Evitar usar prendas 100% sintéticas o combinarlas con algodón para reducir la acumulación de carga. Humidificar el ambiente : Usar humidificadores o colocar recipientes con agua en la habitación ayuda a aumentar la humedad y disminuir la electricidad estática.

: Usar humidificadores o colocar recipientes con agua en la habitación ayuda a aumentar la humedad y disminuir la electricidad estática. Tocar objetos metálicos antes de tocar a personas : Al tocar primero un objeto conductor (puerta, escritorio) se descarga la electricidad acumulada en el cuerpo.

: Al tocar primero un objeto conductor (puerta, escritorio) se descarga la electricidad acumulada en el cuerpo. Usar calzado con suelas de cuero : Las suelas de goma tienden a generar más carga estática al contacto con ciertos pisos.

: Las suelas de goma tienden a generar más carga estática al contacto con ciertos pisos. Evitar frotar prendas o superficies sintéticas : El roce aumenta la acumulación de carga estática.

: El roce aumenta la acumulación de carga estática. Utilizar productos antiestáticos: Existen aerosoles o toallitas especiales para ropa y muebles que ayudan a reducir la estática.