Quién es el actor que se volvió viral por trabajar en Uber

Después de un recital en el Movistar Arena, una joven solicitó un Uber junto a un amigo, y grande fue su sorpresa al descubrir que el conductor de la camioneta que los recogió era un reconocido actor. La historia quedó inmortalizada en X, donde la usuaria relató el encuentro en detalle y destacó la amabilidad del conductor durante el viaje.

El actor detrás del volante de Uber

El conductor que sorprendió a los pasajeros del Uber era Rafael Ferro, un nombre familiar en el mundo del espectáculo argentino. Con una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión, el actor se destacó en numerosas producciones.

Una usuaria de X relató el encuentro con Rafael Ferro como Uber

La usuaria compartió su experiencia en X con lujo de detalles. “Post Movistar de Emilia con mi amigo nos pedimos un Uber. La cuestión es que viene una camioneta -topísima- y el chofer nos saluda. Yo lo veo por el espejo y enseguida se me hizo conocido. Fue un copado, re atento”, relató y agregó: “Cómo semejante actor va a estar trabajando de Uber. Estamos todos locos”, exclamó.

En respuesta a su publicación concluyo: “En fin, confirme que era el 100% cuando le transferimos lo del viaje y nos dio el alias porque posta pensé que no se era chiste. Días después me enteré de Quebranto. Pero bueno, feliz por Rafael, ¡gran actor y chofer!".

El detalle del viaje con Rafael Ferro como chófer

Las declaraciones de Rafael Ferro

En una entrevista con Fabián Casas en el programa Picnic Extraterrestre, Rafael Ferro reveló que la falta de trabajo durante siete meses lo impulsó a buscar alternativas laborales. “En un momento estaba sin laburo, la guita cayendo (sic) y dije ‘tengo que salir a probarme a ver si puedo laburar de otra cosa’. Salí a la calle a laburar de otra cosa y me anoté en Uber. Al principio la obviedad de ’¿vos no sos...?’. Y yo les decía para zafar que estaba estudiando un personaje, un taxi driver porteño" explicó.

Rafael Ferro contó cómo se le ocurrió trabajar de chófer de Uber

Sin embargo, con el tiempo, Ferro comenzó a disfrutar de la experiencia de conducir y conectar con personas de diferentes ámbitos. “Después me empecé a re copar. Un domingo a la noche llovía, yo no estaba con los pibes y era el día ideal para ver una peli... pero yo salía con el Uber, era un ansiolítico. Salía a manejar”, confesó.

Más allá de la necesidad económica, Ferro encontró en Uber una forma de combatir el aburrimiento y la ansiedad que le generaba el tiempo libre. “La guita no es que no me alcanzaba, pasa que tener demasiado tiempo libre, te come la cabeza. Era más por salir a hacer algo que por la plata”, explicó.

Cómo se enteró Rafael Ferro que iba a protagonizar la película Quebranto

La experiencia de Ferro como conductor de Uber tuvo un impacto positivo en su carrera actoral. Mientras realizaba un viaje de Retiro a Aeroparque, recibió la noticia de su convocatoria para participar en la película Quebranto, protagonizada por Tini Stoessel."Estaba haciendo un (viaje) de Retiro a Aeroparque en el Uber y me llegó la noticia. Tuve esa suerte. Estaba por dejar al pasajero en Aeroparque y me dicen ‘che, te quieren a vos’. Pasé de chofer a ganar muy bien, porque cuando te pagan, te pagan bien afuera“.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.