El reconocido actor argentino que reveló que manejó un Uber por no conseguir trabajo

La historia de vida de Rafael Ferro está marcada por la actuación. Sin embargo, tras la viralización de un recorte en un programa de streaming llamado Picnic Extraterrestre, el actor contó que debió buscar una entrada de dinero alternativa ante la escasez de propuestas de trabajo.

En una entrevista que le brindó a Fabián Casas en julio de 2024, Ferro deslizó que se anotó para ser chófer de la aplicación Uber y eso lo llevó a despejar un poco la cabeza ante la incertidumbre laboral.

“En un momento estaba sin laburo, la guita cayendo (sic) y dije ‘tengo que salir a probarme a ver si puedo laburar de otra cosa’. Salí a la calle a laburar de otra cosa y me anoté en Uber. Al principio la obviedad de ‘¿vos no sos...?’. Y yo les decía para zafar que estaba estudiando un personaje, un taxi driver porteño", contó, entre risas, Ferro, quien lejos de avergonzarse mostró cierto orgullo por estar al frente de un volante y así generar un ingreso para engrosar sus cuentas.

Cómo se enteró Rafael Ferro que iba a protagonizar la película Quebranto

En esa misma línea, ante la sorpresa de su interlocutor, Ferro contó que estuvo siete meses sin trabajar y le agarró el gustito a ser chófer de esta reconocida aplicación. “Después me empecé a re copar. Un domingo a la noche llovía, yo no estaba con los pibes y era el día ideal para ver una peli... pero yo salía con el Uber, era un ansiolítico. Salía a manejar”, aclaró.

“La guita no es que no me alcanzaba, pasa que tener demasiado tiempo libre, te come la cabeza. Era más por salir a hacer algo que por la plata. Después me empecé a copar, a enviciar, de salir por la calle. Tiene algo muy potente salir a la noche”, justificó.

Sin que su teléfono sonara para una oferta en el mundo actoral, Ferro contó cómo recibió la propuesta para trabajar en Quebranto, la serie de Disney+ protagonizada por Tini Stoessel.

La participación de Tini Stoessel en Quebranto Captura

“Estaba haciendo un (viaje) de Retiro a Aeroparque en el Uber y me llegó la noticia”, dijo Ferro, quien explicó luego que no hizo ningún casting para quedar seleccionado. “Tuve esa suerte. Estaba por dejar al pasajero en Aeroparque y me dicen ‘che, te quieren a vos’. Pasé de chofer a ganar muy bien, porque cuando te pagan, te pagan bien afuera“, lanzó sobre la producción que se realizó en México.

Rafael Ferro, de 59 años, registra una gran trayectoria en cine, televisión y teatro. Su historia de vida comenzó en el deporte cuando, en Alemania, jugó al squash hasta sus 25. A partir de ese momento volvió a la Argentina y comenzó a participar en distintas producciones como Verano del 98, Resistiré, Culpables, Para vestir santos, entre otras.

Rafael Ferro tiene una dilatada trayectoria en televisión y cine

Su impecable recorrido lo llevó a protagonizar películas como Maradona, la mano de Dios (2007), Ataúd blanco (2016) y su último reparto, Nadie nos mira, en 2018. Por su parte, en teatro, encabezó obras que tuvieron más repercusión en el circuito under, aunque trascendieron de todas formas por su destacada actuación.