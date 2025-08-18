Salió de un recital, pidió un Uber y quedó atónita cuando vio que el conductor era un reconocido actor

La historia de Rafael Ferro se hizo viral en las redes sociales. Tras contar en una entrevista con Fabián Casas que se dedicó durante un tiempo a ser chofer de la aplicación Uber, una usuaria contó cómo fue su experiencia al viajar con él tras un recital de Emilia Mernes en el Movistar Arena.

En su cuenta de X, la usuaria llamada @swiftstoess contó con lujo de detalle cómo fue el momento que pidió un auto por la reconocida aplicación y se encontró con Rafael Ferro como conductor en una situación que la descolocó por completo.

Una usuaria de X relató cómo fue el momento en el que se percató que Rafael Ferro era chófer de Uber

“Post Movistar de Emilia (abril de 2024) con mi amigo nos pedimos un Uber. La cuestión es que viene una camioneta -topísima- y el chofer nos saluda. Yo lo veo por el espejo y enseguida se me hizo conocido. Fue un copado, re atento”, relató esta persona, que, a primera vista, comprobó que su “radar cholulo” no le falló para detectar la presencia del actor con un amplio recorrido por el mundo actoral.

Según su testimonio y respuestas a otros usuarios que quisieron saber más de esta historia, la persona que relató el encuentro destacó la gentileza del actor. “Me acuerdo que nos preguntó si queríamos escuchar algún tipo de música especial (estaba escuchando música clásica). Por dentro pensé qué clase de joda es esta”, exclamó, aún sorprendida por lo que vivió hace un año.

El detalle del viaje con Rafael Ferro como chófer

“Cómo semejante actor va a estar trabajando de Uber. Estamos todos locos”, lamentó esta persona que se vio conmovida por el cambio radical de profesión del actor que fue convocado para participar de la película Quebranto, donde se destaca la actuación estelar de Tini Stoessel.

Tras aquel viaje en la camioneta del actor, la usuaria finalizó: “Confirmé que era él 100% cuando le transferimos lo del viaje y nos dio el alias. Posta pensé que era un chiste y días después me enteré lo de Quebranto. Me pone feliz por Rafael, es un gran actor y chófer”.

Rafael Ferro contó cómo fue su experiencia como chofer de Uber

En un mano a mano con Fabián Casas en el programa de streaming llamado Picnic Extraterrestre, el reconocido actor explicó que estuvo siete meses sin trabajar y eso lo llevó a incursionar en Uber.

“En un momento estaba sin laburo, la guita cayendo (sic) y dije ‘tengo que salir a probarme a ver si puedo laburar de otra cosa’. Salí a la calle a laburar de otra cosa y me anoté en Uber. Al principio la obviedad de ‘¿vos no sos...?’. Y yo les decía para zafar que estaba estudiando un personaje, un taxi driver porteño", exclamó en un segmento de la entrevista que salió en julio de 2024 en Youtube.

Rafael Ferro contó cómo se le ocurrió trabajar de chófer de Uber

A medida que aumentaban la cantidad de viajes, Ferro empezó a mimetizarse con el hecho de ser chófer, un oficio completamente diferente al de la actuación. “Después me empecé a re copar. Un domingo a la noche llovía, yo no estaba con los pibes y era el día ideal para ver una peli... pero yo salía con el Uber, era un ansiolítico. Salía a manejar”, sostuvo.

“La guita no es que no me alcanzaba, pasa que tener demasiado tiempo libre, te come la cabeza. Era más por salir a hacer algo que por la plata. Después me empecé a copar, a enviciar, de salir por la calle. Tiene algo muy potente salir a la noche”, relató refiriéndose a una cuestión asociada a la salud mental.

Cómo se enteró Rafael Ferro que iba a protagonizar la película Quebranto

Por último, explicó cómo se enteró de su convocatoria para trabajar en Quebranto. "Estaba haciendo un (viaje) de Retiro a Aeroparque en el Uber y me llegó la noticia. Tuve esa suerte. Estaba por dejar al pasajero en Aeroparque y me dicen ‘che, te quieren a vos’. Pasé de chofer a ganar muy bien, porque cuando te pagan, te pagan bien afuera“, cerró.