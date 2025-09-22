Quién es la influencer que murió tras ser hospitalizada el mismo día de su boda

La influencer bosnia Adna Rovčanin-Omerbegović, de 26 años, murió el pasado 15 de septiembre. La joven fue ingresada de urgencia en un hospital de Sarajevo dos días antes, fecha en la que celebró su matrimonio. La noticia de su fallecimiento trascendió el domingo 21 de septiembre y causó un fuerte impacto entre sus seguidores de todo el continente.

Quién era Adna Rovčanin-Omerbegović, la influencer fallecida

Adna Rovčanin-Omerbegović era una creadora de contenido oriunda de Sarajevo, la capital de Bosnia. Antes de su popularidad en redes sociales, la joven estudió enfermería y aplicó sus conocimientos en técnicas para la protección de la piel y el cuerpo.

Adna Rovčanin-Omerbegović tenía 26 años y era oriunda de Sarajevo (Fuente: Instagram/@adnarovcaninn)

Poco a poco, su presencia en la virtualidad creció. En sus perfiles publicaba contenido sobre consejos para el cuidado personal y tips de belleza. Su carisma y estilo la llevaron a convertirse en modelo para diferentes marcas, con las que realizaba colaboraciones a través de sus redes sociales. Tras su fallecimiento, estas cuentas se cerraron automáticamente.

Meses antes de su muerte, Rovčanin-Omerbegović compartió un posteo en su perfil de Instagram donde relató una internación de urgencia. En esa oportunidad, mencionó que estuvo en coma por varios días, pero nunca explicó públicamente la razón de aquel episodio de salud.

Cómo fueron las últimas horas de la joven

La ceremonia de casamiento entre Adna y su pareja, Faris, se realizó el 13 de septiembre en el hotel Hollywood de Sarajevo. Según la prensa europea, la joven se sintió mal después de dar el “sí, quiero” y la familia la trasladó de inmediato a un centro médico ante la descompensación.

Medios locales especulan que la causa de muerte fue una lesión cerebral (Fuente: Instagram/@lejlaphotography)

Cuando llegó al hospital, los profesionales la indujeron en un coma farmacológico para tratar su cuadro. Pese a los esfuerzos del equipo médico, no lograron salvarle la vida. Su muerte se produjo el 15 de septiembre, dos días después de la boda. La familia mantuvo hermetismo sobre la situación hasta que los medios bosnios confirmaron el hecho el reciente fin de semana.

Cuál es la presunta causa de muerte

Hasta este lunes no se confirmó la causa exacta del fallecimiento. Medios locales especulan que la joven habría sufrido una lesión cerebral, según informó el portal Ekskluziva. El cuerpo todavía no recibió sepultura.

Las autoridades sanitarias y judiciales realizarán exámenes forenses para determinar los detalles del suceso, de acuerdo con el medio Antena 3. El periódico británico The Mirror fue uno de los que precisó la cronología de los hechos, con la hospitalización el 13 de septiembre y el deceso el 15 del mismo mes.

Su familia y amigos la despidieron en una ceremonia íntima en el cementerio Bare (Fuente: Instagram/@adnarovcaninn)

La despedida de su círculo íntimo

Durante el fin de semana, la familia y los amigos cercanos de la joven oficiaron un velorio. La despedida de sus restos se realizó en la intimidad en el cementerio Bare, en su ciudad natal, lejos de la exposición mediática.

El portal Ekskluziva recogió testimonios de su círculo íntimo, que la describió como una persona alegre, trabajadora, simpática y sonriente. Sus allegados afirmaron que “transmitía energía positiva a su alrededor”.

En una de sus últimas publicaciones, correspondiente a su despedida de soltera, la influencer expresó su gratitud hacia sus seres queridos. “Es una gran felicidad tener a alguien que se alegra con tu felicidad, ¡y yo tengo un ejército de esas personas detrás de mí! Inmensamente agradecida por todo”, escribió en el posteo, que ya no está disponible.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.