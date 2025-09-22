Murió una influencer tras ser hospitalizada de urgencia el mismo día de su boda

La muerte de la influencer bosnia Adna Rovčanin-Omerbegović, oriunda de Sarajevo y conocida en todo el continente europeo, causó conmoción en el público juvenil y entre sus seguidores. La mujer de 26 años habría ingresado de urgencia al hospital por un malestar hace una semana, en la misma fecha en que contrajo matrimonio.

Si bien la noticia de su muerte causó repercusión el domingo 21 de septiembre, The Mirror aclaró que la joven ingresó al centro médico el 13 de septiembre y el 15 murió. Durante unos días la familia se mantuvo hermética hasta que los medios de su país dieron cuenta del hecho.

Adna Rovčanin-Omerbegović tenía 26 años y era enfermera, con su trabajo abrió un centro de estética que se volvió famoso en las redes (Fuente: Instagram/@adnarovcaninn)

Rovčanin-Omerbegović no solo era creadora de contenido para sus redes sociales (las cuales se cerraron automáticamente después de su fallecimiento). Sino que además tenía su propio salón de belleza en Sarajevo, la capital de Bosnia.

Según circuló, luego de dar el “sí, quiero”, la joven comenzó a sentirse mal y pidió ser asistida por un profesional, por lo que la familia la trasladó de inmediato a un hospital donde más tarde se supo el desenlace final.

Cuando llegó al centro médico, la indujeron en coma farmacológico para ser tratada, pero pese al trabajo de los profesionales, no lograron salvarle la vida.

Durante el reciente fin de semana se conoció que la familia y amigos cercanos oficiaron un velorio y despidieron sus restos en la intimidad, lejos de la prensa. El evento tuvo lugar en el cementerio Bare, en su ciudad natal, y hasta el momento no se confirmó la causa exacta de su muerte, aunque se especula que habría sufrido una lesión cerebral.

Según medios bosnios, Adna habría muerto por una lesión cerebral (Fuente: Instagram/@adnarovcaninn)

De acuerdo a lo que mencionaron en Antena 3, el cuerpo todavía no se enterró, ya que las autoridades sanitarias y judiciales realizarán exámenes forenses para determinar en detalle qué es lo que sucedió.

Cabe remarcar que meses atrás en su perfil de Instagram compartió un posteo donde mencionó una internación de urgencia y que incluso estuvo en coma por varios días, pero nunca explicó la razón.

La trayectoria de Adna Rovčanin-Omerbegović que le dio renombre europeo

Antes de convertirse en influencer, la bosnia estudió enfermería y aprendió técnicas de protección para la piel y el cuerpo. Por ese motivo puso un local de belleza y poco a poco se hizo conocida en la virtualidad por subir contenido sobre tips para el cuidado personal. Además, su encanto la llevó a convertirse en una modelo, por lo que posaba para diferentes marcas en sus redes sociales.

Adna y Faris en su despedida de solteros (Fuente: Instagram/@lejlaphotography)

El 13 de septiembre ella y Faris realizaron una ceremonia ostentosa en el hotel Hollywood de Sarajevo. Luego de aceptar los votos se descompuso y la fiesta se suspendió, hasta que más tarde se informó de la internación. “Es una gran felicidad tener a alguien que se alegra con tu felicidad, ¡y yo tengo un ejército de esas personas detrás de mí! Inmensamente agradecida por todo”, expresó en su despedida de soltera, posteo que ahora no existe.

Según Ekskluziva -portal que adelantó la presunta causa del fallecimiento de la joven de 26 años-, mencionó que su círculo íntimo la concebía como una persona alegre, trabajadora, simpática y sonriente. “Transmitía energía positiva a su alrededor”, definieron.