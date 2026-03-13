Quiénes no deberían usar parches de acné
Los parches de acné pueden ser auxiliares contra los brotes nuevos, pero ¿son compatibles con todos los tipos de pieles?
Si te llama la atención usar parches de acné, que se han vuelto muy virales en redes sociales, antes de comprarlos debes conocer sus beneficios. Y es que no todas las marcas y líneas cumplen los mismos propósitos.
La principal función de los parches de acné es retirar la pus de un grano infectado, para desinflamarlo y hacer que desaparezca en menos tiempo del convencional.
Son fáciles de pegar en la piel, pues tienen una adherencia similar a la de una cinta, y se venden en colores translúcidos para hacerlos menos evidentes. Aunque también los puedes encontrar con colores llamativos y con formas de estrellas, flores, corazones, etcétera.
De acuerdo con los expertos de la marca Starface, estos parches también reducen las probabilidades de contraer una infección porque crean una “barrera protectora”, lo que impide el paso de bacterias.
Y a nivel interno, contienen hidrocoloides (que son apósitos adhesivos cuya función es acelerar la cicatrización de lesiones cutáneas), ácido salicílico (agente antiséptico), peróxido de benzoilo (antimicrobiano seguro para las pieles), ácido glicólico (con acción exfoliante) y niacinamida (que reduce el enrojecimiento) Pese a sus compuestos, no todas las pieles deberían usarlos.
¿Quiénes no deberían usar parches de acné?
1. Personas con acné severo
Los parches para desinflamar imperfecciones son solo para eso, no se recomienda su uso para eliminar puntos negros o para tratar casos de acné severo.
Si en la cara, pecho o espalda brotan muchos granos, lo mejor es acudir con un dermatólogo para conseguir el tratamiento adecuado. Según el sitio especializado Everyday Health, no son productos médicos ni milagrosos.
2. Personas con alergia a los adhesivos o al hidrocoloide
Si una persona tiene alergia a los pegamentos médicos o materiales similares, estos parches pueden causar irritación, enrojecimiento o dermatitis.
Además, algunos pueden contener ingredientes como ácido salicílico, aceite de árbol de té o niacinamida. En pieles sensibles, dichos compuestos suelen ser agresivos.
3. Personas con infecciones cutáneas graves
Si el problema no es un simple granito pero sí una infección, como Impetigo, utilizar dichos parches podría empeorar la afección o retrasar su sanación. Este tipo de infecciones necesitan antibióticos y sólo pueden ser prescritos por un especialista.
Aunque los parches de acné pueden ser efectivos y seguros en muchas situaciones, es importante usarlos con precaución y, en casos de dudas o condiciones más complejas, consultar a un profesional de la salud antes de aplicarlos.
