La ansiedad y el temor van de la mano. Por lo general, la ansiedad es interna; en tanto que el temor es una reacción externa.

La ansiedad puede ser general. “Estoy preocupado o preocupada por todo”, comenta la persona que experimenta una sensación de intranquilidad, pero no sabe a qué atribuirla. En cambio, el temor suele ser específico.

Actualmente, vivimos en la época de la ansiedad y de los miedos. ¿A qué se debe esto? A que han aumentado los peligros a nuestro alrededor. En la antigüedad, el peligro consistía básicamente en no ser capaz de conseguir el alimento, o de cuidarse a uno mismo o a la familia. Pero hoy en día, los peligros se han multiplicado: caerle mal a alguien, recibir un no por respuesta, estar mal vestido, tener unos kilos de más o de menos, etc. Todo se volvió peligroso.

Todo esto genera una sensación de “ansiedad flotante”, donde uno está todo el tiempo preocupado por algo, sin saber bien por qué. Entonces, al no saber contra qué hay que pelear, aparece la ira como manifestación.

Muchas personas que tienen reacciones impulsivas, en realidad experimentan ansiedad flotante. ¿Qué podemos hacer frente a ello? Tres ideas a continuación:

Armar una red afectiva; estar rodeados de la gente que amamos y que nos ama.

estar rodeados de la gente que amamos y que nos ama. Confiar en los recursos internos que todos poseemos.

en los recursos internos que todos poseemos. Y lo más importante: darle un nombre específico a la ansiedad; es decir, identificar qué cosa específica me preocupa.

Si nos atrevemos a ponerle nombre y apellido a la preocupación, si le atribuimos un rostro a nuestro enemigo, nos será más fácil enfrentarlo. Mientras que, si el enemigo es todo y es nada, la ansiedad flotante nos conducirá a vivir de manera intranquila y, en ocasiones, agresiva.