A cinco años de la muerte de Diego Maradona: el emotivo mensaje que publicaron en su Instagram

Este martes 25 de noviembre se cumplen cinco años del fallecimiento de Diego Maradona. Mientras intentan esclarecer las causas que terminaron con su vida, horas antes del nuevo aniversario reactivaron la cuenta de Instagram oficial del ídolo del fútbol y compartieron un emotivo mensaje que no pasó inadvertido por los fanáticos.

El posteo que causó furor entre los fanátivcos de Maradona (Foto: Instagram/@maradona)

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, sigo aquí, resucitando”, reza la descripción de la publicación en la que se ve una imagen del exfutbolista en blanco y negro y con traje puesto, recuerdo de lo que podría ser en el Mundial de Sudáfrica 2010. La frase corresponde a la canción “Como la cigarra”, de Mercedes Sosa.

Diferente a las veces que se lo vio en jogging y un look más descontracturado, Diego se calzó el esmoquin e hizo lo suyo. Aquella secuencia fue replicada en las primeras horas de un nuevo aniversario por su partida, la misma que todavía tiene en vilo a gran parte de los argentinos.

Diego Maradona solía lucir un conjunto deportivo EFE

Como era de esperar, el posteo recibió incontables comentarios de los usuarios, quienes aprovecharon la ocasión para dejar un mensaje a su ídolo. “‘Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando…' Te amamos, Diego. Cada día más"; “Te voy a amar y extrañar toda la vida”; “Se fue físicamente, pero vive eternamente con nosotros, se te extraña todos los días Pelusa. El más humano de los dioses” y “Me acuerdo de vos todos los días… Los 25 de noviembre quisiera que no existieran, para no recordar ese momento nunca. Y seguir pensando que fue una pesadilla. Te quiero hasta el final, Pelusa", manifestaron algunos.

Los mensajes de los fanáticos inundaron el posteo en la cuenta de Maradona (Foto: Captura Instagram/@maradona)

Horas antes del nuevo aniversario, además, desde las stories del perfil de Maradona publicaron una foto de Omar Souto, el gerente de las selecciones nacionales y figura fundamental en la estructura del fútbol argentino, que murió el domingo 23 de noviembre a los 73 años. “Hasta siempre, Papúa”, escribieron debajo de la imagen, a modo de homenaje.

La storie de la cuenta de Maradona dedicada a Omar Souto (Foto: Captura Instagram/@maradona)

La historia detrás del traje que lució Diego Maradona durante el Mundial de Sudáfrica 2010

Según reveló su hija Dalma en 2022, durante el ciclo radial Un Día Perfecto (Metro 95.1), en aquella Copa Mundia, el entonces DT de la selección argentina “no tuvo opción” de ponerse el esmoquin. “A él le gustaba la joggineta. No había manera, le tiraba la joggineta. Usaba traje porque lo obligamos. Le dijimos, no hay manera, te va a ver el mundo y vos no podés ir en joggineta”, expresó.

Mario Bolatti recibe indicaciones de Diego Maradona antes de ingresar en el encuentro ante Corea del Sur, en la fase de grupos del Mundial Sudáfrica 2010 @mario_bolatti

Y continuó: “Vos entendés que él, como si la gente no supiera quién era él, para que sepan que era el técnico de la Selección, a todos lados que iba, a comer afuera, (se ponía) la joggineta de la Selección”.

Diego Maradona dirige a Lionel Messi en un partido por el Mundial de Sudáfrica del 2010 Getty Images - Getty Images Europe

Sin embargo, junto a su hermana Giannina intentaron convencerlo: “Ella, que sabe mucho más de moda que yo, le dijo, ‘mirá, al Mundial vas a ir de traje y no solo vos, todo el equipo va a ir en traje’. Y él le dijo ‘no, qué traje, ni en pe**’. A todo esto, Gianinna igual seguía gestionando que iba a ir de traje, aunque él decía que no".

No obstante, Maradona se presentó con un traje gris claro en el torneo que llevó a la Argentina a los cuartos de final, donde cayó 4-0 ante Alemania, por lo que sus hijas se llevaron una gran sorpresa, ya que estaban convencidas de que su padre luciría un conjunto deportivo. “En el primer partido apareció con el traje todo potro, hermosísimo”, recordó la actriz.