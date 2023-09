escuchar

Los desfiles de moda son eventos exclusivos donde las estrellas son las modelos... aunque no siempre es así. En el contexto de un público exclusivo que asiste a estos eventos, un youtuber, que se encontraba entremezclado en los presentes, decidió romper con la monotonía en la Semana de la Moda en Nueva York para elegir un outfit fuera de lo común y salir a desfilar ante la vista de todos.

De nombre artístico Beyer, este joven, de 21 años, quien dedica parte de su tiempo a generar contenidos virales para una gran cantidad de usuarios que lo siguen, decidió lookearse con una bolsa de basura transparente para recubrir todo su torso, una gorra de baño de color rosa, un pantalón de color naranja y unas zapatillas blancas.

Con el atrevido plan de colarse en medio de la ceremonia, Beyer tomó valor y salió a la pasarela con su atuendo burlón ante la mirada atónita de varias personas que no podían creer lo que estaban viendo. Sin embargo, no faltaron quienes vieron de reojo su aparición como si fuera el modelo de alguna compañía, algo que luego se comprobó, por la presencia de un agente de seguridad que lo corría, que no era así.

Un youtuber irrumpió en un desfile y se convirtió en viral

En un video que se difundió por las redes sociales y tomó carácter de viral por el desparpajo del youtuber, el protagonista de esta historia comenzó con la caminata habitual en la pasarela, aunque miró varias veces para atrás en busca de desactivar cualquier tipo de peligro. Finalmente, el personal de seguridad del lugar se hizo presente y se lo llevó a la fuerza del escenario para finalizar un contenido multimedia que tuvo un gran impacto en YouTube, Instagram y X (ex Twitter).

Con casi 2 millones de reproducciones, este contenido asombró a los followers quien, en primera medida, felicitaron al youtuber por su audacia y, por otra parte, le señalaron que se asustaron junto a él cuando vieron que lo perseguían por la pasarela.

“Es porque su confianza comenzó a flaquear. No debería haber entrado en pánico”; “Un ejemplo perfecto de lo ridículos que son estos desfiles: todos pensaron que su atuendo realmente pertenecía a la pasarela”; “Pensé que este era un concepto nuevo”; “¿Por qué la seguridad actúa como si fuera un tiroteo?” y “Nadie notó la diferencia... me pregunto por qué”, fueron los comentarios más destacados de esta iniciativa que comenzó de buena manera y terminó con el youtuber arrestado.

Tras este episodio que lo expuso en las redes sociales, Beyer sumó una gran cantidad de seguidores por el contenido de sus videos. Con 70 mil seguidores en YouTube, una plataforma que supo explotar para exponer su imagen, este joven se hizo famoso por armar videos recopilatorios de “bromas divertidas” en 2022 y además generó bastante polémica por generar disturbios en una biblioteca al activar una bocina o en un edificio con la alarma de incendio, motivo por el cual generó simpatía en la comunidad digital.