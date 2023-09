escuchar

Una mujer hondureña estalló en llanto al vivir un episodio de discriminación por parte del personal de un restaurante de Pennsylvania. Según compartió, fue a comer allí para conversar en una videollamada con su mamá, al mismo tiempo que hacía su trabajo remoto. Sin embargo, el idioma en el que se comunicaba no fue del agrado de la moza. La afectada publicó su experiencia y causó reacciones entre otras personas latinas que ya pasaron por lo mismo en Estados Unidos.

Todo quedó en evidencia en la cuenta de TikTok @paola0521hn, donde la mujer publicó su relato. “Si ustedes han pasado por situaciones racistas, saben que se siente horrible. Te sientes impotente porque no puedes cambiar la mentalidad de las otras personas”, inició. Como contexto, aclaró que ella migró hacia territorio estadounidense tras haberse casado con un ciudadano americano: “Cuando estoy con él no tengo ningún problema, la gente me respeta, pero todo cambia cuando estoy sola”.

Según compartió, la moza le dio un buen trato al principio, mientras la comunicación era en inglés. Así, la mujer ordenó su comida y disfrutó de lo que pidió, pero todo cambió cuando la trabajadora le llevó el ticket para pagar. En ese momento, la tiktoker estaba en la llamada con su mamá: “Me volteó a ver de una manera bien fea cuando comencé a hablar español, uno lo nota. Me dice ‘¿te puedes callar?’”.

Una mujer relató el episodio de discriminación que vivió en EE.UU.

Ante el comentario inesperado, la joven trató de defenderse y le respondió a la empleada: “Le dije ‘¿qué hay de malo de que hable en español? Y ella me tiró el recibo. Yo traté de ignorar y seguí hablando normal con mi mamá”. Lamentablemente, no terminó ahí, ya que cuando la moza vio que la comensal permanecía sentada en el restaurante, intentó correrla: “Me dice ‘¿ya te vas a ir verdad?’ Y yo le respondí que si había algún problema de que me quedara 10 minutos más ahí”.

Al parecer, la trabajadora insistió en que se fuera del sitio y la chica hondureña reaccionó, al decirle que no estaba dispuesta a retirarse, dado que tenía los mismos derechos que el resto de los consumidores. “Estoy con mi trabajo en línea, soy cliente, estoy consumiendo. Siento que me estás tratando diferente solo porque me escuchaste hablar español, ¿qué pecado es ese? Somos iguales todos”, aseveró. Con un nudo en la garganta, la mujer pidió hablar con el gerente y le expuso los malos tratos de los que había sido víctima. “Merezco el mismo respeto que las demás personas”, le expresó. El manager, por su parte, le extendió una disculpa.

La tiktoker contó que tiene un estatus de residente permanente en EE.UU. TWITTER - TWITTER

El miedo de vivir en EE.UU.

La tiktoker dijo que lo único que le había quedado era un temor a ser latina en EE.UU. “Hay buenas personas en EE.UU., pero también está la parte oscura”, declaró. Desde su perspectiva, es algo que no debería suceder en ningún país: “Uno queda con miedo. Ya no puedes ir a lugares públicos y hablar español porque ya no sabes qué loco te va a gritar o decir cosas ofensivas”.

En los comentarios, la comunidad virtual le dio a su apoyo y compartió sus propias experiencias: “Me ha pasado en El Paso, Texas, y no vivo allá, cuando he ido de turista”; “Ya me pasó acá en Pennsylvania en una escuela, la secretaria me gritaba que no hablara español. Mi hijo quedó asustado por su forma de tratarnos”, publicaron los usuarios.

